La carta que envió Jaime Pumarejo a Panam Sports tras perder sede de los Panamericanos

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció por primera vez sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, desde que la organización Panam Sports decidió buscar un nuevo país que albergue las justas.



Lo hizo a través de una carta que se conoció públicamente este martes 16 de enero y en la que se dirigió a Neven Ilic Álvarez, presidente de la entidad; y al comité ejecutivo.

En el documento, con fecha del 10 de enero, recuerda la esperanza que embargó a la ciudad y a los deportistas del país la noticia del otorgamiento de la sede a la capital del Atlántico en 2021.



“Fue este un hecho sin precedentes en el país después de 52 años y muchos intentos fallidos, Barranquilla 2027 debería ser símbolo de unión, desarrollo deportivo y social, un faro para las futuras generaciones de nuestra nación. La transformación urbana y el legado de unidad serían hechos transformadores para un país que tanto lo necesita”, dijo el exalcalde.



Pumarejo, quien recibió la bandera panamericana junto con la ministra del Deporte de Colombia, Astrid Bibiana Rodríguez, agregó que son “entendibles” las razones con las que se tomó la decisión de terminar el Contrato Ciudad Sede.



“Las hemos dialogado y pensábamos que se habían superado al concluir la asamblea y las reuniones en el mes de octubre del 2023. Ahí, el Gobierno Nacional manifestó que tenía la plena voluntad de apoyar y financiar los juegos. Sabemos que esto no se tradujo en cumplir todas las expectativas que tenía Panam antes de finalizar el año y por lo tanto llegó esa lamentable comunicación”, señaló.

El efecto de las reuniones en Chile

No obstante, el exmandatario asegura que da fe que el Gobierno Nacional “empezó a actuar” después de las reuniones en Santiago de Chile y una de esas acciones fue la conformación del primer comité organizador con la ministra asumiendo la presidencia.



“Se estipuló que el gobierno nacional pagaría los 8 millones de dólares en un solo contado antes de finalizar el año para así evitar tener que hacer una segunda transacción en enero y que financiaría el 60 % del presupuesto total. En diciembre tuvimos una segunda reunión del comité, se reiteraron compromisos y notamos nuevamente que el lento aparato estatal había empezado a moverse para hacer de estos juegos una realidad. A pesar de todo, no se llegó a la meta a tiempo”, expresó Pumarejo en la carta.



En medio de la “tristeza”, destaca que este hecho haya servido “ojalá no muy tarde” que los actores involucrados, desde el presidente hacia abajo, se unan en recuperar la sede de los Juegos Panamericanos.



De confirmarse la pérdida, Jaime Pumarejo lamenta la “pérdida de confianza internacional”, de crecimiento de turismo y empleo sostenible que conllevaría.

Jaime Pumarejo recorre la pista de ciclomontañismo que fue presentada como uno de los escenarios de los Juegos Panamericanos. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Pumarejo pide reconsiderar la decisión

“Hoy, como un Barranquillero más, y con el ánimo de compartirles mi punto de vista, celebro la acción del Presidente de la República de reconocer los errores y manifestar que se cuenta con los recursos y la voluntad para dar cumplimiento inmediato a los compromisos pactados con Panam Sports. Además, las justas quedarían en excelentes manos ya que Alejandro Char, nuevamente Alcalde de Barranquilla, fue quien ejecutó los juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. También ha regresado al cargo el Gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano, y manifiesta su total y entusiasta apoyo a los juegos”, añadió.



En el documento, el exalcalde recordó, según los antecedentes, que cuando estos juegos terminan cambiando de sede es porque el país anfitrión manifiesta que su situación política y fiscal ha cambiado y no tiene ya la posibilidad de desarrollar los juegos, pero en este caso “no sucede así”.



Calificó como “ambicioso” el plan del presidente Gustavo Petro, junto con el alcalde de Barranquilla, el gobernador del Atlántico y el Congreso de la República, y pidió a Panam Sports reconsiderar la decisión.



“Quisiera apelar a su sentido de hermandad y solidaridad, aquella que se forja con el deporte y su trabajo por él. Una hermosa ciudad caribeña, latinoamericana, diversa y con un calor humano increíble los quiere recibir y así darle alas a millones de jóvenes colombianos quienes se verán representados en nuestros atletas. En sus manos está devolver la ilusión a Colombia y la oportunidad a nuestra gente de enmendar el camino, ser buenos anfitriones y unirse en torno al evento deportivo más grande del hemisferio”, cerró Jaime Pumarejo.

