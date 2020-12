'Aprovechamos para diseñar, planificar y conseguir financiación'

A nueve meses y medio de haberse decretado la emergencia sanitaria como consecuencia del brote de coronavirus, que en esta capital cobró la vida de 1.553 personas, alcanzó a infectar a más de la mitad de sus habitantes y que dejó sin empleo a 180 mil personas, el alcalde Jaime Pumarejo habla sobre el comportamiento de la pandemia y los retos que está la ha impuesto a su administración.

En balance de su primer año de gobierno, en diálogo con periodistas de EL TIEMPO, el burgomaestre reconoce que debido a la pandemia muchos proyectos de inversión quedaron congelados, pero destaca que eso no impidió que otros que venían de atrás no se terminaran de ejecutar.



Se terminaron obras que venía andando y se planificaron otras. Fue así como los barranquilleros asistieron a las inauguraciones de parques y vieron avanzar la canalización de arroyos como el segundo tramo de La Felicidad, y buena parte del arroyo Hospital, además de la entrega algunos colegios.



“La mayoría del programa de gobierno tuvo que ponerse en pausa. Pero aprovechamos para diseñar, planificar y conseguir la financiación a largo plazo, nos dio tiempo para hacer un marco fiscal a mediano plazo serio, para refrendar nuestra capacidad de crédito y asegurarnos que en el 2021 y 2022 se cumplan la gran mayoría de nuestras obras, y el 2023 estaremos diseñando los planes para quien sea el nuevo alcalde de Barranquilla”.

El alcalde Jaime Pumarejo durante la entrega de una obra. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Hablando sobre el balance hasta ahora de la pandemia, el mandatario destacó la capacidad de respuesta institucional de Barranquilla, que asegura tuvo una particular manera de afrontar la crisis al tener claro que se trataba de un virus que iba a durar mucho tiempo y del cual la ciudad no se escaparía.

“Barranquilla superó un pico pronunciado y profundo”, dijo al enfatizar que duplicó su capacidad en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y reconocer que el Distrito cuenta con un personal médico capacitado, y una red hospitalaria que le permitió afrontar el primer pico en una ciudad capital importante de Colombia y pasar a su reapertura que califica como exitosa.



Según Pumarejo, en Barranquilla se sale a buscar los casos de contagiados de covid-19 y es la ciudad que más pruebas hace por personas en Colombia, lo que representa el doble de pruebas que el resto de ciudades.



“De cada 100 pruebas no salen 10 positivos, el promedio nacional es de 20. Eso nos permite asegurarnos que quien está contagiado lo podamos identificar, aislar, mandar para su casa y hacerle el bloqueo a su familia, para evitar que se complique porque lo podemos atender temprano y que él no contagie a otras personas de manera innecesaria”.

Lo que deja la pandemia

El alcalde Pumarejo sostiene que la recuperación que hace 10 años inició la alcaldía de su red hospitalaria permitió que Barranquilla pudiera enfrentar la pandemia con sus centros asistenciales.



“Perdía 500 millones de pesos al mes y la hacía deficitaria. Hoy se cuenta con más de 40 puntos de atención con capacidad de reacción, que atienden a más de 600 mil personas, y cada barranquillero tiene ubicadas a menos de un kilómetro un puesto de salud a donde se puede llegar caminando y recibir atención”, enfatiza.



Ante que se dispararan los brotes de coronavirus, en la capital del Atlántico se contaban con unas 350 UCI y era, proporcionalmente, la ciudad del país con mayor número en relación a su número de habitantes.



“Nos concentramos en ampliar ese número de UCI, la capacidad de respuesta y la calidad del servicio. Aquí contamos mucho con el apoyo de las IPS y EPS, y del sector privado”.

Asegura que la red pública quedó reforzada. Hoy la ciudad dispone de 701 UCI y solo hospitales como el Adelita de Char y el de la Ciudadela 20 de Julio terminan con unas 150 unidades de atención especial. En el 2021 se entregará el nuevo Hospital de Barranquilla.



Sobre la reacción y lluvias de queja contra las EPS, Pumarejo contó que el Distrito organizó una mesa de trabajo para invitarlas a trabajar de manera conjunta en el programa +60, que permitió identificar a las personas en más alto riesgo y que podían fallecer.



“La tranquilidad que me llevo es la respuesta institucional de la salud, los profesionales, y funcionarios del gremio de la salud que se expusieron desde el primer día y que solo se pudo contagiar el 25% es decir que se supo cuidar y evitó el contagio”.

Cambio de fiestas

Sobre el manejo de la pandemia durante las fiestas decembrinas, Pumarejo explicó que este año la Navidad será distinta.



De acuerdo con las disposiciones de la Alcaldía, las reuniones familiares no podrán superar a las 10 personas, y esto implica a que no se puede traer gente con la que normalmente no se está. Las Novenas serán en su mayoría virtuales.



“Va a ser difícil, pero estamos tomando estas determinaciones por la salud de la gente. Lo único que le pedimos a la gente es que no deje entrar el covid a su casa, hemos hecho un esfuerzo enorme durante muchos años”.



El alcalde dijo que hoy los contagios en Barranquilla se dan en el núcleo familiar o en el círculo social cercano. "Es dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras puertas donde está ocurriendo el contagio. Por eso debemos tener más cuidado con la interrelación social”, remata.

Obras para el próximo año

Dentro del Presupuesto de Rentas y Gastos del Distrito de Barranquilla para el 2021 hay recursos por el orden de los 4,3 billones de pesos, de los cuales 3,8 billones de pesos serán destinados para inversión.



“Aseguramos que 88 pesos de cada 100 de gastos se vayan a inversión pública”, dijo.



Dentro de las obras que está proyectas para el nuevo año se destaca la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, un ambicioso proyecto ambiental, que contempla la construcción de un ecoparque en las 60 hectáreas del cuerpo de agua.



El proyecto también contempla la recuperación de Puerto Mocho, la única playa propia de Barranquilla, el tren turístico y parte del barrio Las Flores.

Otra de las obras esperadas es la terminación de los 2,5 kilómetros del Gran Malecón del río Magdalena. La avenida del río, que va paralela al malecón ya está lista y se espera sea entregada antes de finalizar el año.



La entrega de parques, pavimentos de calles, recuperación de infraestructura de colegios y centros de salud, la remodelación de las plazas de mercado, la canalización de arroyos y el manejo de los caños hacen parte de los otros frentes de trabajo que la ciudad mantendrá.



La ciudad también tendrá en el 2021 el primer Centro de Bienestar Animal. La edificación, proyectada en 2.579 metros cuadrados, tendrá atención sanitaria y albergues para 150 gatos, 200 perros, y cuenta con tres pesebreras.



Uno de los servicios que ofrecerá el sitio es el de esterilización, con el cual se busca controlar el aumento de población animal en condición de calle, disminuyendo así las cifras de abandono.

