El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, estará este martes 13 de junio en la Cumbre Urbana de Bruselas, que se llevará a cabo en la capital de Bélgica, un encuentro donde políticos y expertos conversarán sobre los desafíos que enfrentan las ciudades como el cambio climático, migración y crecimiento urbano.



“Barranquilla es una ciudad que se ha enfocado en programas para mejorar las condiciones de pobreza y de inasistencia alimentaria, por eso tenemos un reconocimiento mundial y vamos a ir a exponer nuestro caso; cómo aquí, con poquito, hacemos milagros”, señaló el alcalde Jaime Pumarejo sobre el encuentro.

La participación de Pumarejo se dará en el marco de la sexta Cumbre de Champion Mayor de la Ocde (alcaldes destacados), organización que conforma desde diciembre de 2022.



En dicho conversatorio, el alcalde de Barranquilla expondrá diferentes programas sociales que se han desarrollado durante su administración. Junto a él estarán los alcaldes de las ciudades de Bristol y Glasgow de Reino Unido, Rennes de Francia y Bratislava de Eslovaquia.



La Cumbre Urbana de Bruselas reúne a más de 300 ciudades de todo el mundo y más de 2.000 políticos, expertos y representantes de la sociedad civil, intercambiarán ideas y se establecerán prioridades para ciudades sostenibles, asequibles y habitables en el futuro.



Posteriormente, el 21 de junio el alcalde continuará con su gira europea en París, donde hará parte del lanzamiento de una iniciativa en pro del crecimiento sostenible.



“Vamos a estar con la alcaldesa de París, con el alcalde de Río de Janeiro, con Jeffrey Sachs, un economista muy laureado y con otros alcaldes del mundo lanzando una iniciativa que es la Comisión para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible en Ciudades Mundiales, una comisión que tendrá una duración de dos años en la que queremos recomendaciones a la Organización de las Naciones Unidas y otros expertos sobre cómo crecer sosteniblemente, pero sin incrementar la pobreza”, añadió Pumarejo Heins.

Detalles de la participación en Bruselas



Durante la cumbre, además de su participación en el conversatorio (que dará inicio a las 10 a.m., hora local, 3 a. m. hora Colombia) Pumarejo también asistirá a un encuentro con el alcalde de Bruselas, Phillip Close, con quien dialogará sobre los retos del incremento del costo de vida en las ciudades y la escasez de viviendas asequibles junto a los Champion Mayor de la Ocde y el Secretario de Estado de la Región Bruselas-Capital, Pascal Smet.



Luego, hará presencia en la reunión de los Champion Mayor, donde este año el tema a tratar es “Hacer frente a las crisis del costo de la vida y de la vivienda en las ciudades”. El diálogo se desarrollará en una mesa redonda privada y, como resultado de la sesión, los alcaldes aprobarán el documento de política pública “Brussels Blueprint for Affordable Cities and Housing for All”.



NACIÓN