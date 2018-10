Duque y Vives hablaron de Economía Naranja en la apertura del ForoMic

Un reconocimiento a la carrera artística de Carlos Vives, que destacó como un ejemplo pionero en emprendimiento y Economía Naranja, fue el que le hizo ayer al cantante el presidente Iván Duque, en el acto de instalación del ForoMic, que con la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que cada año convoca a los mejores de la microempresa de América Latina.

“Yo no sabía que esa vaina se llamaba Economía Naranja”, respondió jocosamente el samario al mandatario en su aparición en el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro, para luego reafirmar que su camino en el arte se volvió contundente en la medida en la que se propuso ser original y no copiar en su propuesta.



“Bebíamos en otra parte, y caíamos en la copia, viendo siempre cómo inventaba Europa y cómo copiaba América. Nuestro proceso de colonización nos dejó mirando para otro lado y no para acá. Nos educaron para que pensáramos en irnos y no en quedarnos. Yo siempre me quise quedar”, anotó Vives.



En el pánel, conducido por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, Duque amplió las razones por las cuales su gobierno trabaja intensamente en fortalecer la Economía Naranja.



“Fue un proceso que evidencié hace 5 años desde mi trabajo en el BID y que me ayudó a entender que la cultura es desarrollo y nunca se le ha dado la importancia que merece.

Con Bancoldex lanzamos un programa que lo llamamos los bonos naranjas, para tener financiamiento a 10 y a 15 años para los emprendedores a tasas bastantes competitivas FACEBOOK

TWITTER

Duque demostró su conocimiento musical al ponderar que el álbum Clásicos de la Provincia, con el que Vives se lanzó oficialmente en 1993.



“El maestro Carlos (Vives), le apostó a formar una banda como La Provincia, con músicos de todas las regiones. Presentó ese trabajo con el que el vallenato tuvo un renacer, sobretodo internacionalmente. Hoy en Colombia se hacen 70 producciones cinematográficas, cada vez son más las series internacionales las que se hacen aquí y así en distintas áreas”, amplió el presidente.



El mandatario aprovechó para reiterar que va a a proponer cero impuesto de renta por los primero 5 años para los emprendedores creativos digitales y de transformación tecnológica en el país.



También anunció dos iniciativas de financiamiento, unas a través de Findeter que se llama Reactiva Colombia, cerca de 400 mil millones de pesos de créditos a mayores plazos y menores tasas para que los alcaldes y gobernadores, puedan construir infraestructura al servicio de la Economía Naranja.



“Con Bancoldex lanzamos un programa que lo llamamos los bonos naranjas, para tener financiamiento a 10 y a 15 años para los emprendedores a tasas bastantes competitivas”, sostuvo Duque.



En sus palabras de apertura, el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, anunció el cambio de identidad del Fondo Multilateral de Inversiones del BID (Fomin) a BID Lab, el laboratorio de innovación para el desarrollo

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA