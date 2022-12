La educación superior pública de Barranquilla tiene nuevo nombre, nueva imagen y mayor cobertura. Este jueves, el alcalde, Jaime Pumarejo Heins, hizo la presentación oficial de la renovada Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), anterior ITSA, en compañía del rector de la institución, Arcesio Castro.



Para el mandatario distrital, la nueva Institución Universitaria de Barranquilla significa un tránsito hacia la calidad, por lo que la institución universitaria se proyecta en los próximos cinco años con un aproximado de 10.000 estudiantes en tres sedes, una de ellas exclusivamente para posgrados.

A la cobertura actual se suman 1.000 cupos más en 2023 y 3.200 cupos en 2025. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

“A partir de hoy nos transformamos en la Institución Universitaria de Barranquilla con una calidad que catapultará a nuestros jóvenes a salir adelante; así lo soñamos hoy y así lo veremos en un par de años”, dijo Pumarejo.



El mandatario aseguró que "nuestros jóvenes no solo contarán con gratuidad en la matrícula, sino que –al mismo tiempo– tendrán una oportunidad, ya que es una universidad que ofrece carreras tecnológicas en ciclos propedéuticos; es decir, los jóvenes se van graduando en etapas”.



Añadió que la Institución Universitaria de Barranquilla tiene una proyección metropolitana en la que todos “tendrán acceso y goce de esta universidad que crece y se transforma”.



Así mismo, se ratificó la adquisición de la infraestructura donde funcionaba el Colegio San Miguel del Rosario para la apertura de una nueva sede de la ahora denominada Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).



La edificación próximamente abrirá sus puertas para que más jóvenes accedan a educación superior de calidad, ampliando la cobertura con 1.000 cupos más en 2023 y 3.200 cupos en 2025.



Por su parte, Arcesio Castro, el rector de la institución universitaria comentó que “la nueva imagen no solo es un nombre, es algo de fondo que propende por esa revolución educativa. Pretendemos, en primera instancia, ampliar la cobertura, por lo que la autorización de la compra del Colegio San Miguel del Rosario es una realidad, y con esto, la oficialización de una nueva sede para la institución universitaria, que nos permitirá llegar a más jóvenes con nuestra calidad educativa”.



El 2022 marcó un hito en la entrega de becas en la ciudad de Barranquilla. Más de 5.500 jóvenes egresados de colegios oficiales de la ciudad fueron beneficiados con becas de programas técnicos profesionales entre 2021 y 2022, a través del programa ‘Universidad al Barrio’.



Actualmente, la ciudad es la única en implementar el programa de doble titulación en todos los colegios oficiales. Son más de 20.000 estudiantes de décimo y once grado que acceden al programa anualmente, y 10.000 estudiantes que se gradúan de los colegios oficiales cada año con dos títulos: bachiller y técnico laboral.