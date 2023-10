Dramático video: exreina del Carnaval de Barranquilla cuenta cómo pudo salir de Israel

En la madrugada de este sábado 7 de octubre, la exreina del Carnaval de Barranquilla 2017, Stephanie ‘Fefi’ Mendoza, quedó en medio de las emergencias presentadas en Israel, ante el ataque de milicianos palestinos.



La joven relató en un video que difundió en sus redes sociales los momentos de pánico que vivió al escuchar sirenas y alarmas, mientras trataba de buscar refugio, y luego dio un parte de tranquilidad.

“Acabamos de aterrizar en Londres, gracias a Dios y gracias a los que estaban pendientes. Me llegaron todos los mensajes. La verdad es que fue un susto y una situación horrible. Y no hago sino rezar por toda la gente que está allá todavía”, dijo Mendoza.



Stephanie se encontraba desde mediados de esta semana en la ciudad israelí de Tel Aviv, disfrutando de sus zonas turísticas, el mar y otros recorridos hasta que se desataron los ataques armados desde la franja de Gaza.



“Me sentía hasta enferma cuando me estaba yendo, porque yo entiendo el privilegio de poder salir de una situación así, pero tanta gente que no tiene esa oportunidad, que no tiene ese privilegio, ahora esa es su vida y tienen que vivir de esa manera”, expresa.

‘Fefi’ reiteró las horas “impactantes” que vivió, en medio del miedo y sin saber aun lo que estaba sucediendo.



“De la nada había sirenas por toda la ciudad y uno escuchaba explosiones por todas partes. Obviamente, cuando nos metieron en el refugio, yo estaba tranquila, pero cuando nos metieron en el refugio yo empecé a paniquear”, recordó Mendoza.



Y agregó: “Especialmente después, porque estábamos intentando salir para llegar al aeropuerto a ver si podíamos adelantar el vuelo. No conseguíamos taxi, era imposible conseguir taxi. Un familiar fue a recogernos y, además, le agradezco demasiado, porque salió y obviamente era un riesgo manejar especialmente en el área donde estábamos, que era un área muy turística y que era más fácil atacar esa área, que donde ellos estaban”.

‘Fefi’, preocupada por la comunidad de Israel

Finalmente, Mendoza cuenta que los lograron recoger y ella salió tal como estaba vestida durante la madrugada. Metió todo en una maleta y así partió a la terminal aérea, donde lograron adelantar el vuelo hacia Londres.



“Gracias a Dios estamos aquí, porque cerraron el aeropuerto después que nos fuimos y ya no están saliendo vuelos, ni nada. O sea, nos pudimos haber quedado allá. Entiendo y estoy agradecida del privilegio que tengo de poder haber salido de allá, pero no hago sino pensar en la gente que está todavía allá”, cerró la exreina del Carnaval.



Hay que recordar que Israel declaró el estado de guerra este sábado, tras el ataque múltiple desde Gaza.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla