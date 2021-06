Playas de Puerto Colombia vuelven a ser basurero del río Magdalena

Los turistas que comenzaron a regresar a los balnearios de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, se han topado con la desagradable sorpresa de encontrar una gran cantidad de troncos y desechos que el río Magdalena ha arrastrado hasta estas playas del Caribe colombiano.



Las playas de puerto que se encuentran a pocos kilómetros de Bocas de Ceniza, desembocadura del río Magdalena, lo que las convierte en receptora de la basura y desechos que trae el río.



Hace dos años la situación fue crítica, cuando se formó una isla de basura frente a estas costas. En total fueron retiradas casi 200 toneladas de desechos.(También: Alcalde de Manizales no se vacunará, por ahora, contra el covid-19)

“Cuando llueve en el interior del país, el río se trae toda la basura que encuentra y nos las deja aquí”, contó en todo desolado María, trabajadora de una de las casetas de Pradomar, una de las zonas afectadas por este fenómeno.



Los dueños de restaurantes de Salgar, golpeados por los cierres de playa como consecuencia de la pandemia, coinciden en que esta basura de troncos está espantando a los pocos turistas que visitan los balnearios de Puerto Colombia.



(No deje de leer: En Sincelejo crece número de contagios, pero avanza vacunación covid)



Para limpiar estas playas se requiere de equipo pesado que trae la empresa Triple A o la alcaldía, ya que son troncos muy grandes, que los caseteros no los pueden mover.



Para mitigar la situación los dueños y trabajadores de estos establecimientos regresan al mar alunas ramas y basura que se puedan mover.



Cabe recordar que este año la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) incluyó a Puerto Colombia como municipio no ribereño en la jurisdicción de la entidad, lo que le permitirá realizar inversiones en esta localidad costera.



Según Cormagdalena, ya se trabaja en un proyecto para controlar la llegada de estos desechos a las playas de Puerto.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia

-Así puede acceder a créditos para microempresarios en Risaralda



-Comienza la reactivación económica de las principales capitales



-Discotecas vuelven abrir en Santa Marta, pese a la pandemia