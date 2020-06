Irrespeto al toque de queda, la constante en el Atlántico

Fueron 284 fiestas las que fueron intervenidas por la Policía en municipios del Atlántico y Barranquilla a lo largo del puente festivo, tiempo en el que operaba la medida de Toque de queda. Las autoridades también tuvieron que atender 121 casos de riñas en los pueblos, e igualmente fueron suspendidas las actividades en dos galleras.

La Policía impuso comparendos a 742 personas que no se comportaron de acuerdo a las medidas. En los dos próximos puentes festivos también regirá el Toque de queda, al igual que la ley seca, desde las 2 de la tarde del sábado hasta el las 5 de la mañana del día martes.



“Es complicado cuando nunca nos preocupamos de fondo por educar a tanta gente. Aunque parezca sencillo, ahora no es nada fácil hacer entrar en razón a la gente sobre lo que no debe hacer, sino se generó una consciencia a partir de una forma correcta de razonar. Es duro y cruel, pero todo indica que las situaciones más complejas apenas están comenzando a llegar”, explicó Elena Cueto, socióloga residente en Soledad.



"El comportamiento de buena parte de la ciudadanía no ha estado a la altura de la situación. Debemos pensar en que todos estamos en peligro mientras no se respeten las normas", manifestó Hugo Molano, comandante de la Policía del Atlántico.



En Barranquilla durante los dos primeros días del puente, fueron puestos por las autoridades 242 comparendos por violar medidas, incluyendo la inmovilización de ocho vehículos con personal que intentaba salir de la ciudad.



Por otra parte, este lunes a primera hora, la gobernadora Elsa Noguera anunció la prolongación del aislamiento preventivo en Soledad, Galapa, Malambo y Sabanagrande, teniendo en cuenta el avance del covid-19, del cual se registran en el Atlántico 10.882 casos.



