Traslado de guardias por permisividad hacia Ramsés Vargas en cárcel

Presuntos actos de corrupción se han presentado en la Cárcel El Bosque de Barranquilla, donde permanece, desde el pasado 28 de diciembre, el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid.

Las irregularidades se habrían comenzado a presentar en la semana comprendida entre el 21 y 25 de enero pasado, cuando se tuvo que recurrir al traslado de varios guardias de ese centro penitenciario.



Visitas no autorizadas por la Dirección de la cárcel a familiares y amigos del exrector de la universidad en días no permitidos (de lunes a viernes), así como la movilización de Vargas Lamadrid de un patio al otro pese a que debía permanecer en el patio 2B, serían las causantes de las medidas tomadas.



También se conoció del ingreso a la cárcel de comida, teléfonos celulares y otros objetos no permitidos, otro de los hechos que causó el traslado de los guardias.



En las mismas prácticas habrían caído otros funcionarios de la UAC que se encuentran presos con Vargas Lamadrid, como Mariano Romero Ochoa, Pedro Sierra, Jesús Pantoja y Efraín Maldonado Palma.



EL TIEMPO intentó comunicarse con José Gordillo, director de la cárcel El Bosque, con el fin de confirmar las presuntas irregularidades cometidas al interior de ese centro carcelario en lo que tiene que ver con la estadía de Ramsés Vargas, pero no fue posible contactarlo en su teléfono móvil..



Por otra parte, la cadena radial W Radio intentó comunicarse con el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, y con Gordillo, para una respuesta sobre estas irregularidades, pero no respondieron al llamado.

BARRANQUILLA