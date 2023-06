Una tragedia enluta a la familia Jaramillo Ariza en el Atlántico, luego de que, unos sicarios llegaran disparando hasta una vivienda ubicada en el barrio Villa del Carmen II, en el municipio de Soledad, dejando herida a Ángela Jarith Jaramillo Ariza, de 12 años.



Aunque de inmediato, la pequeña fue trasladada hasta el Hospital Universidad del Norte, en la calle 30, finalmente los médicos indicaron que falleció hacia la 1 de la madrugada del martes, producto de los disparos que recibió: dos en la espalda y uno en una de sus piernas.

A su familiar le mandaron un mensaje, como no quiso dar la plata, por eso vinieron a atacar la casa. Lamentablemente la niña estaba ahí y llevó la peor parte.

La comunidad y familiares dieron a conocer que la muerte de Ángela Jarith, habría sido producto de extorciones que se están dando a conductores y propietarios de motocarros en el municipio de Soledad.



La denuncia de la ciudadanía advierte que, organizaciones criminales están intimidando a quienes realicen cualquier actividad comercial. En el caso de los motocarros les envían panfletos, lo llaman e incluso, hasta les envían mensajes vía WhatsApp.



“A su familiar le mandaron un mensaje, como no quiso dar la plata, por eso vinieron a atacar la casa. Lamentablemente la niña estaba ahí y llevó la peor parte. Esto da miedo, porque uno no sabe cuándo pueda ocurrir y queda uno en la mitad”, denunció un vecino que pidió reservar su idntidad por seguridad.



La Policía Metropolitana de Barranquilla Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Una de las hipótesis tiene que ver con el posible hurto de un motocarro, por eso es que llegan a la residencia de este ciudadano

Sobre esta compleja situación, el comandante (e) de la Policía, coronel Oscar Daza indicó que investigan el hecho y las distintas hipótesis.



“Una de las hipótesis tiene que ver con el posible hurto de un motocarro, por eso es que llegan a la residencia de este ciudadano y uno de ellos, emprende con disparos al interior de la residencia y es lamentablemente, impacta a la menor que es traslada a un centro asistencial y posteriormente, se producen su deceso”, dijo Daza.



Frente a lo planteado por la familia de la niña de 12 años y las extorsiones, el comandante encargado dijo que para ellos, esa no es la principal hipótesis, “pero no sabemos que más se desenlaza en esta actividad”.

Recompensa e identificación

Las autoridades del Atlántico confirmaron que disponen de una recompensa para dar con los responsables del crimen de Ángela Jarith Jaramillo Ariza, de 12 años.



(Además: Video: ¿por qué cada vez que llueve se desatan las peleas de pandillas en Barranquilla?)



“Ofrecemos, junto con la Alcaldía de Soledad, la recompensa de hasta 10 millones de pesos a las personas que nos den más información sobre el responsable”, dijo el coronel Óscar Daza.



También aseguró que tienen la posible ubicación del criminal, una identificación y que esperan sea< emitida la orden de captura en las próximas horas.



Finalmente se comprometió en seguir investigando de mano de la Fiscalía General de la Nación y una vez tuvieras más detalles, los daría a conocer a la opinión pública.