La serie de contratos durante la pandemia que cuestionan en Soledad

Desde hace varios meses, Bryan Orozco, concejal de Soledad (Atlántico), ha venido denunciando una serie de problemáticas sociales que se viven en el municipio, entre ellas la inseguridad y la celebración de tres contratos, por parte de la Alcaldía.

A eso se suma ahora el pedido del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia Nacional de Salud que intervenga el Hospital Materno Infantil (HMI) por “incumplimiento” en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF).



¿Pero qué pasa concretamente en Soledad? El municipio, ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, hace parte del ‘top 10’ de los entes más poblados de Colombia, con una cifra que supera los 680 mil habitantes, pero con inversión que no se ve, según considera Orozco.



“Hay un tejido social fragmentado, no hay inversión en temas como educación, emprendimiento, generación de empleo. Si la informalidad en Barranquilla es del 60 por ciento, en Soledad es de casi el 80 por ciento. No hay universidades y los colegios se caen a pedazos”, asegura el concejal.



Para Orozco, estos factores se convierten en caldos de cultivo para las bandas criminales que intervienen en el suroccidente o a los barrios de las laderas del río Magdalena, lo que genera el incremento de la percepción de inseguridad.

Los contratos cuestionados

Sin embargo, la inseguridad no es la única problemática que aqueja a los soledeños, sino la inversión de sus recursos en contratos “sin ejecución”, como ha dado a conocer el concejal Orozco directamente a los organismos de control.



Uno de ellos tiene que ver con la celebración de contrato, el 1 de abril de 2020, por arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento de siete instituciones educativas, por valor que supera la suma de 2.700 millones de pesos, pese a que las clases fueron suspendidas por covid-19 el 15 de marzo.



“Sin justificación alguna, los colegios recibieron su pago sin ser utilizados de ninguna manera. ¿Qué clase se dio? Ninguna. Es la fecha y nadie sabe qué pasó. Unos colegios fantasmas que no se usaron para nada y se perdieron una cantidad de recursos”, recuerda el concejal.



Posteriormente, se tuvo la celebración de un contrato por unas jornadas de rumba terapias en los parques, entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, periodo que coincidió con un pico de la pandemia, por los que se restringía la movilidad de los habitantes en estos espacios públicos.



“Fueron 686 millones de pesos en danzas y bailes en un segundo pico. Nadie se explica cómo se ejecutaron. La realidad es una sola: jamás se ejecutaron. Y así es un sinnúmero de irregularidades que se han venido efectuando”, manifiesta.



Por último, en esta serie de contratos cuestionados, Orozco denuncia la celebración del contrato por servicio de internet para las instituciones educativas públicas, por valor de 700 millones de pesos.



“Se contrató en septiembre ¿Ya para qué?, faltando dos meses para salir de clases y en los colegios no se necesitaba internet por una sencilla razón: los colegios no estaban siendo utilizados”, añadió.



El hombre lamentó que los organismos de control como la Contraloría y la Personería aún no hayan actuado frente a estas situaciones que denominan “irregularidades” y “robo descarado”, mientras Soledad “sigue igual”.

Hospital Materno Infantil

A principios de agosto, el Ministerio de Hacienda pidió la intervención de la ESE Hospital Materno Infantil, localizado en el municipio, por mal desempeño fiscal, basado en su informe sobre el PSFF, donde se concluyó que no cumplió.



En la validación de la información presupuestal, observaron que el presupuesto definitivo del hospital ($ 46.849,24 millones), cuyo gerente es Juan Esteban Sánchez, no coincide con el presupuesto del PSFF viabilizado ($ 44.270,83 millones).



“Lo supera en $ 2.578 millones en los ingresos y $ 17.264 millones en los gastos. El comportamiento de los gastos por otra parte presenta unos incrementos exorbitantes del 168 por ciento respecto a lo programado en el escenario financiero del PSFF viabilizado”, se expresa en el informe.



En dicho informe, se indica que esta situación no es justificable ante la disminución en la producción total del 44,4 por ciento con respecto a la vigencia 2019.



“Este es un hospital de primer nivel, los hospitales de primer nivel entraron también a cuarentena. Si este hospital estuvo cerrado seis meses, ¿cómo se gastaron el 168 por ciento de más? Simplemente se robaron toda esa plata”, remató Orozco.

Respuesta de la Alcaldía

Ante estos cuestionamientos, EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Soledad con la intención de conocer su posición sobre los contratos que celebró.



“La Alcaldía de Soledad siempre está presta para atender los llamados de la autoridades competentes sobre todas las denuncias que recaen sobre las decisiones administrativas”, respondió la administración.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

EL TIEMPO

BARRANQUILLA

