Imputación de cargos a Acalde de Puerto Colombia (Atlántico)

Mañana se realizará la audiencia de imputación de cargos a Steimer Mantilla, alcalde de Puerto Colombia (Atlántico) y a otros funcionarios más por presuntas anomalías en la implementación y revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y por la modificación excepcional aprobada mediante acuerdo del Concejo.en el municipio.

El despacho de la Fiscalía anticorrupción de Bogotá investiga, además, del mandatario, también al ex secretario de Planeación Mauricio Altahona y los 13 concejales municipales.



Steimer Mantilla fue retirado del cargo, por seis meses, por la Procuraduría General de la Nación mientras que se adelanta la investigación por estas irregularidades.



Tres veces ha sido inspeccionada la Alcaldía de Puerto Colombia, según la Fiscalía, con el fin de hallar pruebas que sindiquen que terceros se han beneficiados con la irregularidades que se han cometido como por ejemplo no respetar las reservas ambientales y el cambio del uso del suelo al implementar el PBOT.



Desde el 2017 se vienen investigando las acciones, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró inválida la revisión excepcional de la norma urbanística, ya que no contaba con los requisitos necesarios.



Además al Acuerdo N°002 de marzo de 2017 se le realizó un duro cuestionamiento, esto se debe a que pretendía modificar el uso del suelo, brindándole la oportunidad a que construcciones afectaran los espacios naturales.



Con este acuerdo se realizarían edificios de 20 pisos en áreas aledañas al Lago del Cisne y al Club Lagos de Caujaral, además en el sector de Villa Campestre se aumentaría la densidad habitacional, pasando de cuatro viviendas por hectáreas neta urbanizable a 20 por la misma área construida.



Sin embargo y pese a todas estas luces en rojo, el alcalde Mantilla sancionó la norma a través del decreto 013 de 2017.

Barranquilla