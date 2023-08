Un sector de restaurantes en Barranquilla no cuenta con sitios web, no ejecutan campañas a través de Google Analitycs, ni hacen uso de las plataformas digitales como redes sociales, blogs, entre otros.



La situación se complica para impulsa este modelo de negocio cuando los presupuestos que ejecutan en pauta digital no son superiores a los 250.000 pesos.

Estas son algunas de las conclusiones que arroja la investigación que presenta la Universidad Sergio Arboleda, seccional Barranquilla, y que está recogida en el libro: ‘La receta para el éxito de los restaurantes modernos’.



Portada del libro ‘La receta para el éxito de los restaurantes modernos’. Foto: Cortesía Universidad Sergio Arboleda

Se trata de un trabajo que busca potencializar el sector gastronómico de la capital del Atlántico a través de la implementación de estrategias digitales, las cuales se encuentran alojadas en el libro.



Para la investigación se trabajó con 40 restaurantes de Barranquilla (micro, pequeña y mediana empresa), durante 10 meses (Agosto de 2022 - Junio de 2023).



“El objetivo de esta investigación es fortalecer las prácticas de marketing digital en las MiPymes del sector gastronómico de la ciudad a través de sus capacidades técnicas”, explicó Adriana Cáceres Martelo, docente investigadora del proyecto.



“Lo que concluimos en nuestra investigación es que los restaurantes requieren aprovechar las bondades del marketing digital y marketing de contenidos para generar en los consumidores experiencias personalizadas, relevantes, entre otros aspectos”, agregó Martelo.



El libro se encuentra alojado en el sitio web de la Editorial ILAE. Aquí los interesados podrán acceder a información sobre cómo entender las necesidades del consumidor actual (segmentación y perfil), las plataformas que puede utilizar, así como tácticas para llevar a cabo una planificación de contenidos: tipos de contenido, formatos, copy, y el paso a paso del Marketing de Contenidos.



El proyecto fue desarrollado por los investigadores Adriana Uribe Urán, Christian Carvajalino, Adriana Cáceres, Jorge Lechuga, Katherine Pisciotti, y Alexander Parejo, y contó con el apoyo financiero del Consejo Profesional de Administración de Empresas (CEPAE).

