Con una mirada que se pierde en el horizonte del canal del Dique, el líder comunal Fredy Torné asegura que está viviendo un déjà vu desde hace dos meses que lo remontan a los días previos a aquel 30 de noviembre de 2010.



Ese día, el cuerpo de agua reventó el terraplén que protegía a las poblaciones del sur del Atlántico del caudal, dejando así más de 100.000 damnificados y arrasando con unas 32.000 hectáreas de tierras fértiles.

“Todavía esta región no se ha recuperado de esa catástrofe. Se vive y se respira una situación de empobrecimiento. Desde la inundación de 2010, esos pueblos de Santa Lucía, Manatí, Campo de la Cruz y Candelaria no volvieron a ser los mismos. Muchas tierras se volvieron infértiles, también fue un gran daño de tipo ecológico”, dice el hombre, de 63 años de edad.



Una docena de años después, en medio de las emergencias que viven el departamento y el país por las lluvias, se declara con fe en que “esta vez nos vamos a salvar”, pese a que reconoce que hay un panorama de tristeza, especialmente en Santa Lucía, de donde es oriundo, ante el riesgo de inundación.



Y es que tanto el canal del Dique como el río Magdalena y el embalse del Guájaro se han mantenido desde hace más de un mes con tendencia a incrementar sus niveles, alimentados por las lluvias que no han dejado de caer en el interior del país y en la misma región, y que, según pronostica el Ideam, continuarán hasta el mes de diciembre.



Por eso, cuando el presidente Gustavo Petro recorrió el canal del Dique a principios de septiembre para luego presentarse en la plaza pública de Santa Lucía, uno de los primeros temas que tocó fue la reubicación “voluntaria” de la población aledaña al afluente.

Facebook Twitter Linkedin

Aspecto de las inundaciones en La Peña. Foto: Agencia Kronos

El rechazo a la reubicación

Sus declaraciones fueron rechazadas por un sector de la población, a tal punto que una de las presentes afirmó a viva voz en ese entonces: “Yo no me quiero reubicar, porque nací aquí”.



Unos meses después, la preferencia por quedarse a pesar del riesgo es de más pobladores, como Malbys Arrieta, quien sufrió la tragedia de 2010 y recuerda que su familia salió desplazada ante las inundaciones de aquella vez.



“Hay bastante miedo. Aquella vez perdimos muchos cultivos y ganado. Nuestras familias se tuvieron que ir y los que quedamos ahora les pedimos a las autoridades que nos den soluciones”, dijo la ama de casa.



Por el momento, las medidas que toman en el departamento son de mitigación, de acuerdo con la dinámica del embalse del Guájaro. Por ejemplo, el pasado 21 de octubre, la Corporación Regional del Atlántico (CRA) abrió tres compuertas para disminuir el nivel del Guájaro.

Los niveles actuales

Sin embargo, 11 días después, las mismas debieron ser cerradas por los altos niveles en el canal del Dique. Este pasó de 7,66 metros (31 de octubre) a registrar 7,85 metros (1.º de noviembre), según el reporte oficial.



Mientras que el embalse del Guájaro registró este miércoles 5,88 metros, según la CRA, siendo 5,20 metros la cota máxima de este cuerpo de agua.



“Reubicarse voluntariamente depende del arraigo con el pueblo. Desplazarse de su tierra a otro lado implica una desmejora de la calidad de vida de las personas. La única razón para salir es que ya esté metido el Dique, pero reubicarse de otra forma no creo”, asegura el líder Torné, quien pasó la emergencia de 2010 “desterrado” mientras cumplía 51 años de edad.



Torné recuerda que debió marcharse a Barranquilla con lo poco que alcanzó a recuperar de lo que el agua le arrebató, así como muchos otros coterráneos.



Otros se fueron aquella vez para Calamar y algunos prefirieron quedarse a orillas de la carretera, en tierra firme, donde pasaron Navidad y el Año Nuevo.



“Cuando se hace el boquete, el último pueblo en inundarse fue Santa Lucía. El agua corrió y el primer pueblo que inundó fue Campo de la Cruz. De ahí siguió a Candelaria y luego a Manatí. El único pueblo que no se inundó fue Suan, fue milagroso, el pueblo se puso las pilas y se atrincheraron”, recuerda el santalucense.

Facebook Twitter Linkedin

La ruptura del Canal del Dique en el 2010 provocó la inundación del sur del departamento del Atlántico en el 2010. Foto: Archivo EL TIEMPO

Torné rememora el desastre natural como si hubiera sido ayer. En ese entonces, más allá de los damnificados, también hubo aproximadamente 120 demandas de reparación directa contra el departamento.



En ese sentido, también recuerda que quedaron varias promesas al aire, como la remodelación de las viviendas y los proyectos con los campesinos de la región.



“La parte de remodelación de casas se cumplió. Repararon casi el 99 por ciento de las viviendas. Las repellaron, reconstruyeron salas, puertas. Lo demás no se ha cumplido, estamos esperando el restablecimiento de los proyectos agrarios, sigue la problemática y no se ven las inversiones”, manifiesta el hombre.

Las familias damnificadas



Si bien las emergencias por las lluvias no dejan la cantidad de damnificados de hace 12 años, la Gobernación del Atlántico reporta hasta este martes 8 de noviembre 6.000 familias damnificadas.



Por lo anterior, realizan trabajos de mitigación que se ejecutan en el embalse del Guájaro para habilitar los canales de drenaje, que permitirán evacuar las aguas hacia el canal del Dique, con el fin de evitar desbordamientos en el sur del Atlántico.



“Con una inversión de 3.500 millones de pesos, avanzamos a toda marcha en la limpieza de 122 kilómetros de canales, en un área de 30.000 hectáreas, entre los municipios de Manatí, Suan, Santa Lucía, Campo de la Cruz y Candelaria”, indicó la gobernadora Elsa Noguera.



Estos trabajos se desarrollan con la CRA, que se encargará de habilitar la compuerta ubicada en Puente Militar del embalse del Guájaro.

Mientras tanto, las comunidades de esta zona del departamento piden al Gobierno Nacional agilizar el proyecto de la APP del canal del Dique, el cual quedó suspendido de manera indefinida desde septiembre.



“Que agilicen el proceso de contratación de una obra de 3,2 billones de pesos. Sería bueno que nos digan si va o no va la obra, porque básicamente por ella reviviría la subregión del canal del Dique, por la generación de empleo, porque evita definitivamente la zozobra de todos los años”, cierra Torné.

La APP del canal, en vilo

La tutela instaurada ante el Juez Sexto Administrativo de Cartagena por el Consejo de las Comunidades Negras del corregimiento Los Olivos de Hato Viejo, jurisdicción de Calamar, Bolívar, mantiene contra las cuerdas la APP para la ejecución de obras en el canal del Dique.



Este proyecto plantea obras sobre una longitud total de 115,5 kilómetros del brazo artificial del río Magdalena, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.



Con la construcción de dos esclusas se busca evitar la entrada de toneladas de sedimentación a la bahía de Cartagena. No obstante, las comunidades alegan que se pone en riesgo la seguridad alimentaria y la biodiversidad.



La partida presupuestal del proyecto expira en diciembre y así el proceso debería iniciar de nuevo. Hoy tiene como único proponente a Sacyr Colombia S. A. S.



Es así como estas poblaciones ven en este trabajo una solución para convertir al Dique en un aliado productivo y no en una amenaza que los ponga en riesgo anualmente debido a las intensas lluvias que se viven en el país.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

