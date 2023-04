Durante un mes estará intervenida la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Orip) de Barranquilla, mientras avanzan unas investigaciones por supuestas irregularidades en la dependencia.



De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro el periodo estimado para este procedimiento, que comenzó este lunes 10 de abril, finalizará el 10 de mayo próximo.

“La ORIP no funciona bien y la vamos a recuperar, para la gente de Barranquilla”, aseguró el superintendente Delegado para el Registro, Alejandro Larreamendy Joerns.



De acuerdo con Larreamendy se van a abrir procesos disciplinarios a que haya lugar. "Hay atraso en los trámites, desde la calificación hasta la expedición de actos administrativos. Por ello, la atención al público no la vamos a suspender",dijo.

Lo que implica la intervención

La medida implica que queden limitadas las funciones de la registradora de Instrumentos Públicos de Barranquilla (e), Patricia Álvarez Coronado, y la Oficina de Registro estará bajo la vigilancia de la directora de Intervención, Gladys Uribe Aldana.



“Un equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro será el encargado de recuperar la RIP y lograr que tenga los niveles de desempeño esperados, no sólo ahora sino en el tiempo. Para la Supernotariado es fundamental que no se vuelvan a presentar los mismos problemas de servicio. Vamos a exigir alto nivel de compromiso y responsabilidad”, agregó el funcionario.



En este sentido, la entidad ha reiterado su compromiso con los ciudadanos, quienes no tienen que esperar uno, dos, tres, cuatro ni mucho menos cinco años por una decisión.



Mientras dure la intervención en la ORIP, la Registradora de Instrumentos Públicos de Barraquilla (E) desempeñará únicamente las funciones de autorización de los actos que se inscriban o se rechacen, de los certificados de tradición que se expidan, de las actuaciones administrativas que se surtan y de otras Superintendencia de Notariado y Registro certificaciones que deba expedir, con la obligación de reportar diariamente el cumplimiento de dichas labores a la Directora de Intervención.

