Nuevas estaciones para reciclaje en parques de Barranquilla

En cuatro partes de la ciudad se instalaron estaciones de reciclaje para la recolección, en este caso, de envases PET, en el marco del programa Recicla por Barranquilla.



A través de estos puntos se busca estimular en los ciudadanos el reciclaje y la forma correcta de hacerlo desde el momento de la separación.



Los nuevos puntos de recolección de envases PET estarán en el bulevar de Buenavista y los parques Los Andes, Venezuela y Olaya.

Esta iniciativa de la empresa Darnel y la Fundación !Recicla, Pues! se logró en alianza con la Alcaldía de Barranquilla.



“Nuestro propósito es seguir llevando a los barranquilleros la conciencia del reciclaje, no solo incentivándolos a separar desde sus casas sino también teniendo la oportunidad de hacerlo en cada rincón de la ciudad”, expresó la gestora social del Distrito, Silvana Puello.



Los visitantes de estos espacios podrán depositar sus empaques y envases de plásticos, los cuales deberán estar limpios y secos para asegurar el correcto y efectivo proceso de reciclaje.



Posteriormente, este material será entregado a los recicladores de Muta World y la Asociación Devolver, quienes se encargarán de la correcta disposición.



“Buscamos, a través de estas estaciones, fomentar la cultura de reciclaje en los barranquilleros. La situación del planeta ya no da espera, necesitamos convertir el reciclaje en una costumbre, en un estilo de vida. Todos podremos contribuir para que Barranquilla sea una ciudad ejemplar en la correcta disposición de residuos”, afirmó la directora ejecutiva de !Recicla, Pues!, Juliana Rincón.

