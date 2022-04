Alma Gutiérrez Narváez, inspectora de Policía de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, se encuentra envuelta en lo que sería un nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo”, tras verse involucrada en un accidente de tránsito provocado por el carro en que se movilizaba y al parecer bajo los efectos del alcohol.



La denuncia es de Lili Hernández, residente del municipio, quien cuenta que su hijo, de 17 años de edad, que iba en una moto fue atropellado por el carro en el que se movilizaba la funcionaria, quien pese a la gravedad de los hechos intentó irse del lugar.

Ella es Alma Gutiérrez Narváez, inspectora de Policía del municipio de Malambo, quien en aparente estado de embriaguez, arrolló a tres personas con su vehículo.

“Allá está Robín y Eduar”’repetía desafiante, señalando la presencia en la rumba de un ex alcalde y un actual concejal. pic.twitter.com/mouCHbGssJ — Jean-Pierre Serna (@jpserna) April 26, 2022

Hernández aseguró que como consecuencia del impacto el joven resultó con fracturas en tres dedos y debió ser intervenido en una clínica del municipio.



"Venían ebrios, estaban pasados de trago porque tenemos las pruebas en donde se ve que ellos estaban tomando todo el día”, dijo la mujer a Caracol Radio, al manifestar que fue la Policía la que logró detenerlos luego que emprendieran la huida del lugar de los hechos.



En respuesta a las sindicaciones la inspectora de Policía de Malambo, Alma Gutiérrez Narváez, explicó a los periodistas que el carro pertenece a ella, pero lo manejaba su hijo, porque ella no tiene licencia. Enfatizó en que no estaba en estado de embriaguez, que nunca se fugó y que su hijo fue atacado por personas que estaban en el sitio.



"En ningún momento me identifico como Inspectora de Policía, hicieron un video y los montaron en las redes sociales", subrayó, al manifestar que interpuso una denuncia contra las personas que están asegurando que ella iba manejando.

