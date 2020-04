Inicia jornada de vacunación en el Atlántico

Se desarrollará la Segunda jornada nacional de vacunación en Barranquilla y en los municipios del Atlántico, dirigida a toda la población, especialmente a menores de edad, mujeres gestantes y adultos mayores de 60 años.



La jornada de vacunación, que va desde hoy hasta el 2 de mayo, se realizará con cita previa programada cumpliendo con la cuarentena y bajo estrictas medidas de prevención.

El esquema de vacunación cuenta con 21 vacunas gratuitas que protegen contra 26 enfermedades, entre las cuales están: hepatitis B y A, tétanos, tosferina, influenza tipo b y neumococo, sarampión, rubéola, paperas, varicela, fiebre amarilla, diarreas causadas por rotavirus e influenza estacional.



La vacuna de la influenza se aplicará a niños de 6 a 23 meses, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.



En Barranquilla hay 52 puntos habilitados para la vacunación. Las vacunas están disponibles en todos los PASO y en el CAMINO Nazareth, en las IPS y EPS. Para agendar su cita, debe comunicarse directamente con su prestador de salud.

Los horarios de atención para las citas programadas serán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.



De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la gobernación del Atlántico llevará a cabo la jornada de vacunación, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:



- Acercarse a los puntos de vacunación con los implementos de protección como tapabocas y guantes.



-No habrá eventos protocolarios de lanzamiento.



-Se identificarán a los niños y niñas que requieren completar su esquema de vacunación, y se les programará sus citas.



-No se realizarán acciones casa a casa.



- Los vacunadores usarán elementos de protección personal.



-Por cada niño que se va a vacunar debe ir una sola persona como acompañante.



Las entidades prestadoras del servicio de Salud deben velar por el cumplimiento de todas las medidas preventivas.

BARRANQUILLA