Inicia entrega de mercados a 400.000 personas en Barranquilla

Con el propósito de que los barranquilleros permanezcan en sus casas y se protejan de la propagación del covid-19, la Alcaldía Distrital dio inicio a la entrega de mercados que serán distribuidos a cerca de 400.000 personas.La jornada comenzó en el barrio Villas de la Cordialidad, con la entrega de 1500 ayudas alimentarias.

“Hemos escogido a los barrios más vulnerables de Barranquilla y les vamos a entregar sus alimentos, casa a casa, no vamos a necesitar listados, no vamos a buscar a la gente, sino que nosotros vamos a llegar a sus hogares y entregarles de manera tranquila y transparente el alimento que necesitan para permanecer confinados estas 3 semanas”, explicó el alcalde Jaime Pumarejo durante la jornada.



Los barranquilleros que no están en los barrios focalizados, que viven del rebusque y necesitan las ayudas pueden llamar desde un celular a la línea 035 4010025. De igual manera, las personas que quieran donar.

Barrios priorizados

Los barrios y sectores priorizados son: 20 de Julio, 7 de Agosto, Carrizal, Ciudad Modesto, Ciudadela de Paz, Cuchilla de Villate, El Bosque, El Golfo, Evaristo Sourdís, Gardenias, La Chinita, La Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, La Playa, La Pradera, La Sierrita, Las Américas, Las Flores, Las Granjas, Las Malvinas, Lipaya, Los Ángeles, Los Ángeles I, Los Ángeles II, Los Rosales, Me Quejo, Nueva Colombia, Primero de Mayo, Puerto Mocho, Rebolo, Santa María, Santo Domingo de Guzmán, Siape, Siete de Abril, vereda Las Nubes, Villa del Rosario, Villa San Carlos, Villanueva y Villas de la Cordialidad.





Cada una de las ayudas garantiza alimentos para 4 personas por cada familia que habita una casa, durante 15 días y están compuestos básicamente por 3 kilos de arroz, aceite, 1 kilo de pastas, atún, entre otros productos.

BARRANQUILLA