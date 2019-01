Con helicóptero de la FAC es atendido inciendio en Isla Salamanca

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) tuvo que disponer de un helicóptero Bell 212 de la para que se una al trabajó de extinción de un incendio que se está presentando en la Isla Salamanca, en cercanías de Barranquilla.

Sobre la conflagración, que se presenta desde el pasado lunes, la directora del Vía Parque, Patricia Saldaña, manifestó que aún no se tiene el dato exacto de cuántas hectáreas están comprometidas y que esperan el reporte de la primera avanzada de socorristas que se encuentran en el lugar.



A esta hora 30 brigadistas atienden la emergencia. Desde el Comando Aéreo de Combate No 3 se despegó el helicóptero con el sistema Bambi Bucket, debido a que el lugar del incendio no tiene acceso por tierra para los bomberos, realizando una descarga de 259 galones de agua, para mitigar esta emergencia natural.

BARRANQUILLA