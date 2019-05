Cuatro maquinas de Bomberos atendieron incendio en Uniautónoma

Un nuevo incendio atendió el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, esta vez fue en el edificio administrativo de la Universidad Autónoma del Caribe, en donde un cable produjo la conflagración.

A las 8:00 pm se presenció humo en las instalaciones de la Universidad y los bomberos pudieron sofocar las llamas minutos después, lo que si duró tiempo fue la extracción de humo con ventiladores de alta potencia.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el capitán Jaime Pérez afirmó que se desplazaron cuatro maquinarías para atender la emergencia pero solo se utilizó una, "trajimos hasta la grúa-escalera, debido que al tratarse de un incendio debemos tener hasta cuatro planes de acción, pero gracias a Dios logramos apagar las llamas al instante", manifestó.



Según las autoridades, se trata de un posible corto circuito producido en el tercer piso del edificio administrativo de la institución, "cerca al ducto del aire hay muchos cables, entre esos el que alimenta todo el sistema eléctrico, el cual se quemó", apuntó el capitán Pérez.



Aunque la emergencia no pasó a mayores, produjo pánico en las personas que se encontraban al rededor del alma mater, y en algunos funcionarios que se encontraban en su interior ejerciendo sus funciones en otros bloques.



"No hubo perdida humana, no había nadie en el edificio afectado, pero sí exístió bastante humo, eso fue lo que preocupó a las personas", precisó Pérez.



Por otro lado, el Comandante explicó que en los últimos días se han atendido diferentes emergencias, "comenzando con la del Centro Comercial Buenavista II, la que pudo ser atendida eficientemente, igual que las presentadas", apuntó.



“Quiero decirle a la comunidad que esté tranquila, que se sienta segura porque el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla están preparados fisicamente y en maquinarias para atender cualquier emergencia que se presente, ojalá no se den pero estamos preparados”, puntualizó el Capitán.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

​Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2