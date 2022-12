Cerca de 52 horas han pasado y la emergencia por el incendio en la Vía 40 de Barranquilla, continúa.



Las horas pasan y las llamas en el segundo tanque de Bravo Petroleum, ubicado en el Muelle Compas, se mantienen, lo que sigue generando preocupación en la ciudadanía.

El jueven en la tarde, el alcalde Jaime Pumarejo negó que la ciudad no tuviera suficiente espuma para controlar el incendio.



El mandatario respondió al presidente de la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico, Oswaldo del Castillo, quien denunció que la ciudad no estaba preparada para una emergencia de tal magnitud.



"No hemos tenido problema de falta de espuma, o problemas de químicos, ni de personal, de apoyos de las diferentes empresas", dijo el mandatario distrital.



Pumarejo resaltó la capacidad de respuesta del sistema y aseguró que después, cuando todo el fuego desaparezca, entrarán a revisar cuáles fueron las fallas.



"Después entraremos a revisar cuál fue la respuesta y cuál era la capacidad de respuesta inicial de la empresa, pero debemos entender también que cuando estos incendios revisten una magnitud de este tipo no hay una sola empresa que tenga la capacidad de responder a una conflagración como esta", indicó.



En las maniobras de control del incendio, que ya completa dos días, se han utilizado 1.800 galones de espuma, mientras que la cantidad de agua es incalculable.