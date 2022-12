“¡Ay Dios bendito, controla esa candela! Ten piedad, Padre”, imploró una habitante del barrio Siape mientras miraba al cielo cubierto de humo negro, a unos tres kilómetros del epicentro de la emergencia de este miércoles en Barranquilla.



Era una mujer impotente y llena de angustia al ver que, a esas alturas del día, ocho horas después del voraz incendio en la empresa Bravo Petroleum, la conflagración seguía incontrolable, pese al trabajo de los bomberos.

Los hechos se originaron a las 4:30 de la madrugada, cuando las primeras imágenes de la jornada mostraban una llamarada que provenía de uno de los cuatro tanques de almacenamiento de combustible.



Fue tal la magnitud de la emergencia que el humo se propagó rápidamente por la localidad Norte – Centro Histórico de la ciudad, lo que alertó a la comunidad de edificaciones aledañas que grababa desde el amanecer y publicaba sus videos en redes sociales.



Para socorrer la situación, arribaron inicialmente cinco máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Sin embargo, el panorama se tornó complejo cuando el incendio, fortalecido con los fuertes vientos, alcanzó el segundo tanque, generando una explosión que se escuchó en el sector.

La muerte del bombero Javier Solano

Ahí vino la tragedia: dos bomberos que llegaron hasta el lugar resultaron heridos, por lo que debieron ser trasladados a la Clínica La Misericordia. Minutos después, se confirmó el deceso del sargento Javier Enrique Solano Ruiz, ante la gravedad de las lesiones.



La desafortunada noticia se esparció como el humo hasta el lugar de los hechos, donde los compañeros, los mismos que minutos antes sofocaban las llamas con él, se enteraron y cayeron desconsolados en lágrimas.



Unos 150.000 galones de combustible alimentaban el fuego. En ese sentido, debieron cerrar el tramo de la vía 40, entre la calle 85 y la glorieta de Las Flores, toda vez que el fuego y el humo cubrían la carretera.



La suspensión del tráfico en este sector provocó traumatismos no solo en esta vía principal que conecta la zona industrial con el Centro, sino también en la Circunvalar, donde a esa hora se desplazaban los empleados hacia sus lugares de trabajo.

El fuego se fortaleció con los vientos. Foto: Agencia Kronos

Con esta nueva medida, unas dos horas después del incendio, fue necesario el desvío de rutas del transporte público y masivo de Transmetro, así como el aislamiento de los ciudadanos a unos 600 metros a la redonda de la zona de riesgo.



La obligada inactividad en el sector sorprendió a los trabajadores que a esa hora llegaban a sus empresas, donde confluyen instituciones como Monómeros, Saferbo, entre otras, preguntándose así cuándo se reanudarían las labores en la semana.



Uno de ellos fue el barranquillero Juan Daniel Tovar, quien llegó en bus desde su lugar de residencia, en La Cordialidad, hasta la vía 40, encontrándose que ni él ni sus compañeros podían ingresar de manera indefinida.



“No dicen cuándo uno podrá regresar. Y lo preocupante de esto es que el incendio se crece más por la brisa. Deben traer helicópteros, porque desde abajo eso va a estar difícil. Mire cómo está prendido eso”, decía el hombre de 35 años.

Trabajadores se preguntan cuándo retoman labores

Fue interrumpido por las sirenas de unas tres máquinas de bomberos que se sumaron a la emergencia. Entre ellas una máquina del Cuerpo de Bomberos del municipio de Malambo, que llegó a reforzar las labores de rescate.



“¿Usted no sabe cuándo se solucionará esto? ¿Cuándo apagarán eso?”, preguntaba Tovar insistentemente a policías y testigos, sin que ellos ni las autoridades le dieran una respuesta concreta.



Y es que la incertidumbre también se apoderaba de los voceros del Distrito, quienes a las 10 de la mañana señalaban que controlar el fuego al ciento por ciento podría tardar hasta cuatro días.



“No sé, no se sabe”, respondió el alcalde Jaime Pumarejo a EL TIEMPO en la primera declaración que dio sobre el plazo para apagar las llamas, tras salir del primer encuentro con los organismos que participan en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Lo que sí aseguraba era que iban a tratar de direccionar el fuego con agua y espuma para tomar otras acciones de emergencia. Otras medidas fueron retirar de manera preventiva a los empleados de las empresas aledañas y pedirles a los habitantes de la localidad que se desplacen a viviendas lejanas de familiares, o cerrar puertas y ventanas, y usar tapabocas en el interior de sus casas.



A mediodía, el incendio permanecía intacto, por lo que más de 30 unidades y más de 10 máquinas de bomberos habían recibido la orden de dejar quemar el combustible restante y aislar las otras dos estructuras cercanas con sistema de enfriamiento.

La zona de riesgo y servicios afectados

Ante la magnitud de la emergencia, el PMU decidió ampliar la zona de riesgo a 800 metros de distancia de la conflagración. Media hora después, la misma se incrementó a dos kilómetros, evacuando a los presentes hasta el barrio Siape.



“Un simulacro de explosión indica que la zona de riesgo podría llegar a dos kilómetros. ¡Evacúen!” pidió un uniformado de la Policía a la comunidad.



Quienes también debieron desplazarse fueron los organismos de socorro, como la Defensa Civil y la Cruz Roja, que habían puesto en el lugar camillas y carpas con el propósito de brindar atención a posibles nuevos heridos.



(Además: Vigilancia aérea a la emergencia por incendio en la Vía 40 de Barranquilla)

El humo se extendió por el norte de la ciudad. Foto: Agencia Kronos

En efecto, la cifra de lesionados pasó a dos bomberos y se reportó el desmayo de una trabajadora de una compañía cercana.



Los servicios públicos también se vieron afectados: cinco barrios de Barranquilla y el área metropolitana sufrieron la suspensión de agua, gas y energía. Hasta las 3 de la tarde, solo Triple A había anunciado la reactivación del servicio tras confirmar que no había riesgo en la bocatoma de Las Flores.



No obstante, la emergencia continúa, el fuego no se apaga y el humo negro sigue extendiéndose como la incertidumbre y el pesar que ahora embarga a la ciudad que perdió a un héroe.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

