Este viernes será el sepelio del Javier Solano Ruíz, el sargento del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla que perdió la vida, la madrugada del miércoles, cuando atendía el incendio en las instalaciones de Bravo Petroleum Logistics Colombia, en la Vía 40, zona industrial de esta capital.



(Además : incendio en Barranquilla: lograron apagar uno de los tanques)

La emergencia que ya completa más de 24 horas se desató con la explosión de un tanque de almacenamiento de combustible. Sin embargo, durante la medianoche de este jueves, uno de los tanques que permanecía en llamas logró ser controlado y apagado.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los tanques se apagó, el otro sigue encendido mientras los dos restantes son enfriados con agua y químicos. Foto: Cortesía Demetrio Aguas

Solano, de 53 años de edad, se encuentra siendo velado en la Funeraria Los Olivos, carrera 38 con calle 60, desde la noche anterior.



Al lugar se han acercado cientos de personas, amigos y familiares a rendirle un sentido homenaje a la memoria de un hombre que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

Los compañeros y las máquinas estarán listas para la ceremonia. También llegarán personas especiales, amigos y toda la familia FACEBOOK

TWITTER

Shirley Solano, una de las 4 hijos que deja el sargento Solano, contó a EL TIEMPO que los restos de su padre mañana serán trasladados a las 2:00 p.m. a la Estación de Bomberos 11 de Noviembre, donde recibirá una ceremonia especial.



“Los compañeros y las máquinas estarán listas para la ceremonia. También llegarán personas especiales, amigos y toda la familia”, dijo Solano.



Luego de la ceremonia el cortejo fúnebre partirá hacia el parque cementerio de Los Olivos, ubicado en la vía al mar.

Hoy salía de vacaciones

Facebook Twitter Linkedin

Javier Solano, llevaba 27 años como bombero. Foto: Cortesía archivo familiar

El sargento Solano llegó al lugar del incendio con el primer grupo de bomberos, poco después de las 4:20 a.m. de este miércoles, cuando se reportó la emergencia.



Cuando estaba en el lugar, una explosión sacudió un andamio que fue lo que lo impactó en la cabeza y provocó su muerte. Otros dos bomberos resultaron lesionados, pero luego fueron dados de alta.



“Salía de vacaciones hoy 22 de diciembre, estaba haciendo ya su último turno”, contó Shirley, quien recordó a su padre como un hombre dedicado a su trabajo de bombero, donde tenía 27 años laborando, “había ascendido a sargento hace tres años”, agregó.

La Alcaldía responderá por la familia del bombero

Sobre el sensible fallecimiento del suboficial del cuerpo de bomberos, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo lamentó el hecho : “hemos perdido a un héroe de Barranquilla, a un miembro que llevaba 25 años con nosotros”.



(No deje de leer: Calle del Tejadillo en Cartagena fue cerrada ante riesgo por caída de material)



El mandatario anunció que la Alcaldía de Barranquilla y el Cuerpo de Bomberos respaldarán a su familia, a sus hijos y esposa. “Perdimos un compañero, pero seguimos trabajando para superar esta situación”, comentó.



El diario barranquillero El Heraldo dedicó hoy su editorial al sargento Solano, al destacar que su despedida será como lo que fue: “un héroe que ofrendó su vida para salvar la de sus compañeros y la de los ciudadanos que no tendremos cómo agradecerle su sacrificio, dedicación y entrega a lo largo de tantos años cumpliendo una labor tan noble como peligrosa”.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia aquí

Buitrago, el hombre que murió sin saber que grabó un clásico de Diciembre

Atentado en Jamundí: lanzaron granada contra uniformados de la Policía Militar

Video: motociclista se salvó de ser aplastado por camión que perdió el control