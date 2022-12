En medio del temor y la evacuación, avanza el segundo día de emergencia en la Vía 40 de Barranquilla por un incendio de grandes proporciones que permanece activo y ya supera las 30 horas.



La noticia con la que amanecieron los habitantes de barrios aledaños, en la localidad Norte - Centro Histórico, es que las llamas de uno de los dos tanques de almacenamiento de combustible fueron sofocadas.

Columnas de humo persisten en la ciudad tras el incendio en la Vía 40. Foto: Agencia KRONOS

Sin embargo, la vecina Nancy Padilla asegura que pasó la noche angustiada al ver a una distancia de dos kilómetros que los fuertes vientos que provienen del río Magdalena avivaban el fuego y este iluminaba la zona industrial.



“Hay que estar alerta. No pudimos ‘pegar el ojo’ en toda la noche porque uno no sabe qué pueda pasar. Nos acostamos a la 1 de la mañana, porque qué tal una explosión, ¿para dónde va a coger uno?”, manifiesta la señora, de 71 años.



Ella es una sincelejana que tiene en la terraza de su casa un quiosco con venta de desayunos y almuerzos. Sus principales clientes son los trabajadores de la zona industrial y a 48 horas del incontrolable incendio ya los empieza a extrañar, según cuenta.



“Mira la vitrina cómo está”, dice la propietaria preocupada mientras señala el estante lleno de empanadas y buñuelos, entre otros alimentos fritos.



Y agrega: “espero que se solucione lo más pronto posible la situación para uno seguir adelante”.

La ‘peregrinación’ de los trabajadores de la zona industrial

Los gritos de una ciudadana a bordo de un vehículo llamaron la atención de Padilla y los demás presentes. Se trataba de la administradora de una empresa que quedó adentro de la zona de riesgo.



Ante la restricción de las autoridades a particulares como medida de prevención, unidades de Tránsito y reguladores de movilidad le impedían el paso. Aseguraba que las operaciones no se podían suspender.



La preocupación de ella es la de miles de empleados de Barranquilla y del área metropolitana que trabajan en el sector, llegan a cumplir con el turno, pese al humo negro que con cada ráfaga de viento cambia de dirección, y son devueltos a sus viviendas por unidades de Gestión del Riesgo Distrital.



Por lo anterior, desde la mañana se ha observado la ‘peregrinación’ de contratistas que evacúan el tramo comprendido entre la glorieta de Las Flores y la calle 85. En esa zona “solo está permitido el ingreso de vehículos de emergencia”, según afirman los organismos de socorro.



“Hay una alerta que dice que nos van a evacuar si el humo llega hasta acá. La dificultad es que no tenemos ruta y el transporte nos está dejando por allá, porque no entran hasta acá. Y está la gente asustada por lo que pueda ocasionar ese humo. Estamos corriendo el riesgo, ya qué hay dos tanques todavía ahí”, indicó Yarelis Rico, quien vive en Soledad.



Un caso parecido es el del contratista Sigifredo Sánchez, residente en el barrio Santa María y ahora que debe devolverse a casa desconoce el desvío que están tomando los buses y se pregunta cuándo culminará este hecho.



“Ahí tiene que haber una investigación, porque no se sabe si fue un descuido y hay muchos trabajadores perjudicados. Todos estos días me han devuelto, pero lo importante es la salud”, manifiesta el señor de 71 años, dedicado a oficios varios en una empresa del sector.

El llamado especial de las autoridades por presencia de drones en la zona

En otros tiempos, este corredor industrial de la Vía 40 es una zona activa y alegre, ambientada con música decembrina. Pero en las últimas horas, el silencio se ha apoderado del sector y este solo es interrumpido por sirenas de ambulancias y de camión de bomberos.



Otros que han intervenido en la zona, aunque sin autorización, son los drones particulares que sobrevuelan la empresa donde se presenta la emergencia, por lo que la Policía Metropolitana de Barranquilla hizo un pedido especial.



“Se le pide a la comunidad abstenerse del uso de drones en el espacio aéreo del área afectada. Los sistemas aéreos remotamente tripulados que tienen autorización para sobrevolar son los de los entes con asiento en el PMU, aquellos que sean hallados en el espacio aéreo restringido serán incautados”, comunicó la institución.



Este es el ambiente que se vive en la zona industrial de la vía 40, en Barranquilla, durante el segundo día de emergencia.

