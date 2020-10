Este fue el castigo a local que lanzó llantas a arroyo en Barranquilla

En medio de las lluvias que caen con intensidad durante estos últimos días en Barranquilla, se ha vuelto común ver todo tipo de imprudencias por parte de la ciudadanía y una de ellas es lanzar basuras a los arroyos sin que esta se castigue. Pero esta vez sí ocurrió.

(Lea también: Así es el estricto control de Selección por pandemia en Barranquilla)

Un establecimiento del norte de la ciudad recibió una sanción por arrojar llantas al arroyo que bajaba hacia la zona centro durante un aguacero. Los neumáticos terminaron represados junto con más residuos en un desagüe, cuando el nivel del agua disminuyó.



El hecho fue denunciado por la comunidad, ante la Secretaría de Gobierno Distrital, que procedió a la suspensión temporal de la actividad por siete días, por incurrir en esta acción.



Asimismo, se desplegó una visita en la calle 38 entre carreras 35 y 36, donde denunciaron un basurero a cielo abierto, y con apoyo de Triple A se procedió a su limpieza.

Mira tú esa vaina. Llantas a los arroyos #Barranquilla pic.twitter.com/W1Lt6CXEpS — Luchovoltio (@luchovoltios) October 4, 2020

(Le puede interesar: Se registran nuevas emergencias por aguacero en Barranquilla)

El secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, aseguró que estos operativos continuarán en las cinco localidades de la ciudad.



“Estas visitas se realizarán en todo tipo de establecimiento, sea restaurante, bar, entre otros, en el marco de nuestras caravanas por la legalidad, con el objetivo de garantizar que se respeten las normas establecidas por la Administración distrital”, aseguró el funcionario.



Los operativos realizados por los inspectores de la Secretaría de Gobierno se hacen de acuerdo con lo estipulado en el decreto 0732, el cual señala en su artículo 4 que esta dependencia será la encargada de realizar la revisión de los documentos y protocolos para funcionamiento y atención al público.

(Le recomendamos: Quedé atrapado a 100 metros bajo tierra y casi sentenciado a morir)

Establecimiento de comercio que no esté autorizado o no cumpla con los documentos y protocolos de la Alcaldía de Barranquilla será sancionado, según informó la administración distrital.



Por otra parte, el Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para que no arrojen basuras u otros residuos a las calles o durante los aguaceros que por estos días se presentan en la ciudad. A su vez invita a denunciar estos casos.

BARRANQUILLA