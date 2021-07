La extraña muerte  de un  estudiante de arquitectura en su casa

Los hechos que rondan el asesinato de Julio César Muriel Quintero, de 21 años de edad, son un misterio para las autoridades locales.



Muriel fue encontrado sin vida el pasado martes en la casa que compartía con su pareja sentimental, en el barrio Los Almendros del municipio Soledad, área metropolitana de Barranquilla.



La vivienda se encontró desordenada, con los televisores, ropa y enseres en el piso, como si se tratara de un robo.(También: Listo dispositivo de seguridad para el 20 de Julio en Barranquilla)

Las primeras versiones entregadas por las autoridades revelan que el cuerpo del joven no presenta heridas. Al parecer solo maltrato en el cuello y el abdomen.



Muriel era estudiante de arquitectura de la Universidad del Norte de Barranquilla, gracias a una beca del gobierno Nacional y en donde se destacó por sus excelente nivel académico.



(Lo invitamos a leer: El llamado para celebrar en paz el Día de la Virgen del Carmen)



Sus familiares informaron que era homosexual y compartía vivienda con un hombre, quien lo encontró sin vida la noche del martes, cuando llegó del trabajo y avisó a la Policía.



La noticia generó rechazo en las redes sociales y reacciones de solidaridad para con la familia y pareja de Muriel. Profesores y amigos recuerdan a la víctima como un excelente estudiante.



“De pronto él le abrió la puerta a alguien e intentaron robar, porque encontraron todo desordenado, un televisor tirado en el piso y otro que estaba enganchado lo bajaron, pero no se llevaron nada. Solo se llevaron el celular, porque no aparece”, dijo Julio Muriel Canedo, padre de la víctima al portal Zonacero.com.(No deje de leer:Turista bogotano habría muerto en el Tayrona por falta de asistencia)

BARRANQUILLA