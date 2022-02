El niño de 11 meses víctima del maltrato físico de su madre, en plena vía pública de un barrio del sur de Barranquilla, se encuentran en estos momentos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



El pequeño, junto con su hermana de siete años de edad que también tiene signos de maltrato, fue separado de su madre por unidades del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía, tras conocer la denuncia.

El caso se hizo público, luego que habitantes del sector del barrio La Sierrita se alertaron al ver a la mujer dándole golpes al pequeño en plena vía pública.



“¡Párate, camina!”, le gritaba la mujer al niño. A lo que sus propios vecinos respondieron: “¡Llamen la Policía! ¡Vas a matarlo! No lo estropees así”, se escuchaba en el video, ante el llanto de la víctima.

¡AUXILIO!

Humillado, ultrajado y golpeado. Es urgente que @FiscaliaCol @ICBFColombia detenga a la responsable de tan brutal maltrato infantil. En wasap afirman que fue en el barrio La Sierrita de Barranquilla. No sé si es cierto, pero donde haya sido urge proteger al bebé. #MPHP pic.twitter.com/Qe0eMT2LpH — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) February 19, 2022

La escena fue grabada con un celular y subida a las redes sociales, lo que generó la indignación de muchas personas y provocó la reacción inmediata de la Policía, a través del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia.



“El menor y una hermana, de 7 años, fueron separados de su núcleo familiar para la restitución de derechos y dejados a disposición del Icbf”, manifestó el comandante operativo Policía Metropolitana de Barranquilla, teniente coronel Luis Sandoval.



Agregó que el Grupo de Infancia y Adolescencia había ejecutado un proceso contra los padres de estos menores, luego de que la niña evadiera el núcleo familiar e invitó a la ciudadanía al cuidado de los niños, niñas y adolescentes.



A su turno el director del Icbf en el Atlántico, Benjamín Collante, contó que se ubicó la casa donde estaban los niños, y se los llevó a centros zonales, para dar inicio a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los pequeños.



Collante explicó que en estos momentos se verifican las denuncias que hay sobre la madre de los niños, a la que testigos acusan de ser consumidora de sustancias alucinógenas. También se evalúa si en el entorno familiar existen garantías para regresar a los menores de lo contrario, “se iniciará un proceso de adopción”.



El director del Icbf en el Atlántico no descarta que la Fiscalía entable una denuncia penal por los daños generado a la salud de los hermanitos.

