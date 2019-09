La Fuerza Aérea ayuda apagar incendios en Isla Salamanca

Por lo menos cuatro hectáreas de bosque fueron consumidas en el último incendio forestal que se registró desde el domingo en el parque Isla de Salamanca, en el Magdalena, y cuyo impacto se siente con fuerza en los barrios y empresas del norte de Barranquilla, que son los que adsorben el humo y las cenizas.

Para sofocar las llamas y controlar el humo que ayer cubrió este sector de Barranquilla, fue necesario el despliegue de un helicóptero Bell 212 equipado con el sistema Bambi Bucket, que se envió desde el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, en Malambo (Atlántico), para que apoyara las labores que realizaban bomberos y los comités departamentales de Prevención y Atención de Desastres del Magdalena y del Atlántico.



El helicóptero realizó 20 descargas que corresponden a una total de 3.780 galones de agua. "Se realizan sobrevuelos sobre la zona afectada a fin de verificar los avances en el control de la conflagración, e identificar los focos principales, para atender de manera oportuna y así contribuir con la preservación el medio ambiente", señaló la Fuerza Aérea a través de un comunicado.

El último incendio se registró la tarde del domingo en esta reserva natural, que afecta a Barranquilla por encontrarse enfrente. Cada vez que se presenta un incendio forestal en esta zona se genera una espesa humareda y cenizas que cubren y cae el sector norte de la vía 40, donde se encuentran las industrias de la capital del atlántico, y se extiende a por lo menos 20 sectores residenciales



Los reclamos de las autoridades de Barranquilla no se han hecho esperar por este problema que no es nuevo, pero que se ha intensificado en los últimos dos años, debido a las quemas, provocadas de cazadores con el fin de sacar de las guaridas a conejos, tortugas y animales de monte.

Exigimos que el Ministerio de Ambiente y Parques de Colombia asuman la defensa de este pulmón del Caribe colombiano o nos permitan actuar a nosotros FACEBOOK

TWITTER

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char reclamó ayer más atención del Gobierno Nacional sobre esta situación a través de su cuenta en Twitter.



“Exigimos que el Ministerio de Ambiente y Parques de Colombia asuman la defensa de este pulmón del Caribe colombiano o nos permitan actuar a nosotros” afirmó el mandatario.



Así mismo, señaló la incapacidad de las entidades competentes para solucionar esta problemática y pidió apoyo al Presidente Iván Duque para darle remedio satisfactoriamente a esta situación.



“Le pedimos al presidente Iván Duque el apoyo del Gobierno Nacional para combatir efectivamente este flagelo, que atenta contra la salud pública y tranquilidad de lo barranquilleros”



La secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano, informó que si bien no hay reportes en las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, hay un plan en la red hospitalaria de la ciudad para prevenir afectaciones por el humo. “Cuando los vientos lleven el humo a su casa hay que usar tapabocas especialmente aquellos pacientes que tienen antecedentes de asma”.​