Ante una historia en Instagram que hizo el influenciador Johnny Andrés Insignares el pasado 24 de septiembre en donde aseguraba estar “buscando fantasmas en el Hotel El Prado de Barranquilla”, el lugar emitió un comunicado de prensa.



En dicho comunicado, el hotel señaló: “Hacemos un llamado al señor en mención solicitándole que, por favor, se abstenga de hacer publicaciones utilizando el nombre comercial y marca registrada ‘Hotel El Prado’ y se abstenga de realizar cualquier tipo de fotografía o video en nuestras instalaciones, con el fin de hacer virales episodios alejados de la realidad”.

El hotel decidió hacer la aclaración porque, desde su punto de vista, la publicación de Insignares afectaba la imagen del establecimiento: “So pena de incurrir con ello en infringir normas legales y en consecuencia afectar el buen nombre y prestigio del emblemático hotel”, declararon.



Finalmente, en el comunicado insisten en que no hay fantasmas en el hotel y abren las puertas a cualquier visitante que se quiera hospedar ahí ya que no hay nada que temer: “Cabe aclarar que en las instalaciones no existen fantasmas y que asegurarlo con el único propósito de generar pánico o terror por medio de publicaciones engañosas podría acarrearle serias consecuencias jurídicas”, indicaron.



Ahora bien, Insignares no guardó silencio ante el comunicado del hotel. El periodista es autor del libro titulado ‘Fantasmas de El Prado’ y es amante de lo paranormal. “Debido a lo que está pasando con el comunicado del hotel me voy a permitir leer unas palabras que escribí”, comenzó diciendo en un video publicado en Instagram, que reúne más de 790 ‘me gusta’.



Para comenzar, el escritor indicó que antes había tenido un “altercado” con un huésped del hotel, por lo que no pensaba regresar a este: “el personal del hotel no hizo, ni mostró ningún interés en actuar de manera diligente ante esta situación”, explicó.



Sin embargo, dio a conocer que ese sábado estaba en el hotel por la celebración de un matrimonio. “En medio de la noche y llevado por la emoción de estar en el lugar, hice una historia en mi cuenta de Instagram caminando por sus pasillos”.



En aquel video, Insignares dijo: “Es la 1 de la mañana y es el momento de buscar fantasmas aquí en el Hotel El Prado, vamos al baño, que queda como en un sótano y dicen que a esta hora aparecen vainas aquí. Qué tal que algo salga corriendo por ahí”, dijo enfatizando en su comunicado que son otros quienes “dicen” que hay algo en el lugar.



“Al parecer esta historia generó molestias en los directivos del Hotel, situación que no se me fue notificada de manera personal, sino que se tradujo en la publicación de un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram, en donde me acusan de afectar el buen nombre y prestigio del hotel, además de que según ellos lo hacía con el único propósito de generar pánico o terror por medio de publicaciones engañosas”, continuó leyendo.



El ‘influencer’ señaló que su propósito es “conectar mediante el tema paranormal mediante la recolección de testimonios y relevancia de la memoria urbana, los sucesos del barrio con la historia de este como de la ciudad” y asegura que esa es su pasión.



Sobre su libro, ‘Fantasmas de El Prado’, comentó que en este no se narra ninguna historia referente al Hotel pero que, “dentro de mi acervo, existen testimonios que bien podrían darme material para la publicación de un ejemplar solo acerca de este”.

