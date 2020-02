1.200 policías cuidarán la noche de Guacherna en Barranquilla 

Son 16 mil actores carnavaleros los que ya están listos para hacer de la Guacherna 2020 un capítulo inolvidable en la memoria barranquillera. '¡Ahí viene la Guacherna!' será el grito amparado en el júbilo que podrá escucharse a partir de las 7:00 p. m., cuando el desfile comience en la calle 70 con carrera 44.



“El Carnaval de Barranquilla se hizo grande con la música que llegó de todos los lugares de nuestro Caribe y es maravilloso que hoy eso se tenga en cuenta, que se le diga a las nuevas generaciones el origen de tanto goce”, expresó al borde de las lágrimas Juan Piña, personaje homenajeado en esta ocasión.

Esta vez el desfile, que ideó en los años 70 la legendaria Esther Forero, tendrá como inspiración las canciones de Juan Piña que más se han bailado en el Carnaval. La Reina Isabella Chams Vega, el Momo Alcides Romero, al igual que los Reyes Infantiles Miranda Torres e Isaac Rodríguez harán toda la ruta hasta el Barrio Abajo al son de los temas del artista ganador del premio Grammy Latino 2012.



El diseño artístico de la Guacherna se soporta en 10 grandes bloques que se identificarán con los títulos de canciones de Juan Piña. ‘Coctel de Piña’ será el primero, liderado por 622 bailarines de Casas Distritales de Cultura, la Banda Distrital y la Comparsa Salón Burrero Pa' la calle, de la cual hace parte el alcalde Jaime Pumarejo Heins y la junto a la primera dama Silvana Puello.



Las comparsas Takumtá es Tradición, al igual que las agrupaciones de la tercera edad: Ilusión Caribe, La Múcura de Comfamiliar, Ilusiones del Adulto Mayor, Los Rumberos, Navegantes de Caribe, Girasoles Gozando en Carnaval, Club Otoñal Fantasía Son de Negro, entre otras, complementarán.



‘La Tumbacatre’ se titula el segundo bloque, en el cual irá la soberana Isabella Chams Vega, quien levará puesto ‘Rugido de Carnaval’, vestuario creado por estudiantes de la Uniautónoma, haciendo homenaje a la Comparsa Selva Africana, que le seguirá sus pasos con una amplia propuesta dancística. En este mismo bloque marchará el maestro Juan Piña, con su orquesta en vivo y las 32 Reinas Populares del Carnaval 2020.



En el tercer conjunto brillarán los Reyes del Carnaval de los Niños, Miranda Torres e Isaac Rodríguez, quienes llevarán un vestuario denominado ‘Destellos de Alegría’, el cual hace homenaje a la luna barranquillera. Valeria Abuchaibe Rosales, soberana de 2018, disfraces individuales como el Gorila de Fantasía, Triétnico del Carnaval, El bacán del barrio, las Negritas del Swing, entre otros, junto a las cumbiambas y danzas:



La Revoltosa, La Arenosa, El Cañonazo, al igual que Son Caribe, Ballet Afrokins.

“La noche que vamos a vivir con el desfile de Guacherna va a ser única. Todos los baranquilleros están invitados a ser parte de una historia que estará llena de luz, de nuestra alegría y en la que vamos a resaltar nuestras hermosas tradiciones, lo que nos ha hecho siempre distintos frente al mundo. El Carnaval es para que lo viva toda la gente y me encanta saber que estaré cerca de tanta gente de mi ciudad, para rumbear y abrazarnos todos con gran alegría”, comentó la reina Isabella.

Música en vivo

Fausto Chatela, Sensación Orquesta, RH Positivo, Álvaro Ricardo, La Banda de Nayo, Kumbelé, La Martina, Twister ‘El Rey’, Fary & Alex y Papoman son algunos de los artistas que confirmaron su presencia en el desfile, en el que irán cantando sus canciones e interactuando con el público.



Como es costumbre habrá premio para el Mejor disfraz individual iluminado, Mejor grupo iluminado y Mejor farol. En cada categoría el premio será de un millón y medio de pesos. ¡Nos vamos pa’ la Guacherna!.

Mil 200 policías

La Policía Metropolitana espera que a la Guacherna de esta noche asistan no menos de 400 mil espectadores, por lo que se pondrá en marcha un plan especial con 1.200 uniformados de su institución.



Serán también 16 mil actores carnavaleros los que aparecerán en el esperado desfile que se hace cada noche a una semana del inicio del Carnaval y que en esta ocasión se inicia a partir de las 7:00 p. m., en la calle 70 con carrera 44.



Las siguientes son recomendaciones para evitar que la alegría del Carnaval se convierta en tristeza:



– No se extralimite en la celebración.



–Sea tolerante, no deje que la violencia le dañe la fiesta.



–Ponga límites al consumo de licor. Si va a consumir licor cómprelo en establecimientos reconocidos. Si va a salir a celebrar recomiende la casa a un vecino.



–Evite llevar objetos de valor y altas sumas de dinero en efectivo a los eventos públicos.



–Evite el uso de espuma, harina y otros elementos lanzados.

Ojo con los desvíos

El Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte, autorizó nuevos desvíos de rutas de buses urbanos con ocasión del desfile de Guacherna y las actividades artísticas y culturales que enmarcan las festividades del Carnaval 2020.



La modificación, que es de carácter temporal y que se inicia desde las 4:00 p. m., hoy, cobija sentidos viales de norte-sur y occidente-oriente, de manera tal que no afecte el espectáculo que se realiza a lo largo de la carrera 44 desde la calle 79 hasta la Casa del Carnaval, ubicada en la carrera 54 con calle 49 esquina.

Sinnúmero de eventos

Teniendo en cuenta que durante este fin de semana se cumplen numerosas actividades de precarnaval en diversos sectores de la ciudad, comenzando con la gran noche de Guacherna, la Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto un amplio operativo que incluye personal para brindar garantías en atención en salud.



Se contará durante el fin de semana con 170 funcionarios de la dependencia en salud y 20 de MiRed IPS para los 9 eventos programados, quienes estarán en puestos de mando unificado (PMU), entregando material educativo, preservativos y orientación en general a los asistentes para que adopten comportamientos adecuados y saludables.



La autoridad alerta sobre los graves riesgos para la salud y la seguridad de las personas que podrían ocasionar las espumas envasadas en aerosoles y el licor adulterado.



Según el secretario distrital de Salud, Luis Moscoso Osorio, estas espumas podrían causar graves lesiones, sobretodo a nivel respiratorio especialmente en los niños, cuando se lanza el producto sin ningún tipo de precaución.

