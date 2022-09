Un acto emotivo rodeó la entrega del decreto que exalta la gesta deportiva conseguida hace 50 años por el barranquillero Helmut Bellingrodt, tras haber ganado la primera medalla olímpica para nuestro país, en la disciplina del tiro deportivo, en los Olímpicos de Múnich en 1972.



“Hoy le rendimos un cálido homenaje, exaltándolo por su permanente compromiso y apoyo al deporte en Colombia y el Atlántico”, destacó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

Diputado Stéfano González; presidente del COC, Ciro Solano; gobernadora Elsa Noguera; el homenajeado con su esposa Blanca, ministra del Deporte, María Urrutía y director de Indeportes, Luis Restrepo. Foto: Cortesía Comunicaciones Gobernación del Atlántico

La mandataria aseguró que “Helmut Bellingrotd es un ejemplo para las nuevas generaciones del deporte atlanticense, con su esfuerzo, dedicación y profesionalismo marcó el camino del historial de medallas olímpicas para nuestro país”.



En el evento también hicieron presencia la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia; el presidente del Comité Olímpico colombiano (COC), Ciro Solano; el director de Indeportes Atlántico, Luis Restrepo; el diputado Estefano González; el presidente de Acord Atlántico, Estewil Quesada, y familiares del homenajeado.



La ministra Urrutia resaltó la importancia de Bellingrodt “como un referente para los deportistas colombianos. Él está dentro de los tres primeros y nos inspiraban a ser como ellos, todos queríamos llegar a donde él llegó”.



Conmovido por el homenaje, Bellingrotd expresó su agradecimiento y afirmó que su propósito siempre ha sido “dejar un legado de enseñanza, de experiencia y poder entregar a la nueva generación todos esos conocimientos que he adquirido durante estos años”.



Añadió que “50 años es bastante tiempo y espero tener un ratico más para poder darle al deporte lo que hasta el momento no he podido entregarle”, manifestó el tirador olímpico. Y lloró al recordar a su padre y entrenador, Ernesto.



Para el director de Indeportes, Luis Restrepo, Bellingrodt merece todos los homenajes.

“Es, sin duda, un ejemplo para todos los atletas que sueñan con una medalla olímpica, un referente para el deporte atlanticense, quien nos enseñó a ganar al más alto nivel como lo son los Juegos Olímpicos”, aseguró.

BARRANQUILLA