Una cumbia compuesta por el periodista sanjacintero Juan Carlos Díaz Martínez le rinde tributo al juglar de los Montes de María, Adolfo Pacheco Anillo, quien se ha convertido en el gran icono del folclor del llamado Bolívar Grande.



La canción ‘Hay Pacheco pa’ rato’, baja el telón folclórico de un año en que el cantor de los Montes de María recibió diversos honores, como el que obtuvo en el Festival de los Montes de María, del que fue el personaje homenajeado, y la edición de su autobiografía por parte de la Universidad Simón Bolívar.

‘Hay Pacheco pa’ rato’, según su compositor, es una cumbia que relata diversos aspectos de la vida del compositor de la Hamaca Grande, como la vivida recientemente con la pandemia del covid-19, periodo en el que Pacheco sufrió quebrantos de salud que no tenía nada que ver con el mortal virus, pero que alimentó la chismografía en el Caribe y fueron varias veces que lo dieron por muerto.



“A mí, personalmente, me llamaron muchas personas en más de cuatro oportunidades para preguntarme si era verdad lo del deceso de Pacheco, pero afortunadamente se trataba de un mal chisme”, señaló Díaz Martínez.



La canción también explora la versatilidad de Pacheco Anillo, quien además de ser uno de los más grandes compositores de Colombia, ha diversificado su trabajo, ya como profesor, como político, como deportista, como gallero, como dirigente cívico o como estudioso y escritor.

Publicar Sirvió esta cumbia, de igual modo, para rendirle un tributo a quienes fueron los compañeros de música y farra desde su época de juventud: Andrés landero, Ramón Vargas y Toño Fernández.



El acordeón, la voz y los arreglos de la cumbia estuvieron a cargo de otro baluarte sanjacintero, el acordeonista Eduardo Lora Lentino, quien adaptó la cumbia a un sonido más moderno y caribeño. También se contó con la participación en ese novedoso esquema del músico de San Juan Nepomuceno, Nelson Espinosa Janaceth.



“De muy niño he sido admirador y profeso un profundo respeto por el maestro Adolfo Pacheco, ya que lo vi cantar con mi padre, Juan Elías Díaz, muchas veces en el taller de talabartería de mi casa en San Jacinto. De allí fue que tomé toda la argumentación para componer esta cumbia”, señaló el periodista.

