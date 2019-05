En la clínica los 2  hombres arroyados por buses de  Transmetro

En la mañana de este miércoles, dos personas resultaron heridos al ser arroyados por buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro.

En un comunicado la empresa aseguró que en los dos casos hubo imprudencia y distracción de los transeúntes al momento de cruzar la vía por donde circula los vehículos de Transmetro.



El primer accidente se dio a la altura de la troncal Olaya Herrera con calle 30, en el centro de Barranquilla, a las 5:00 am. Según un comunicado, Manuel Enrique Zambrano Acosta atravesó por un lugar indebido, siendo arroyado por un bus tipo padrón que pasaba por el sector y que no pudo parar.



"La víctima fue trasladado en ambulancia al Hospital Barranquilla, en donde aún permanece", afirmó la comunicación.



Al llegar al Hospital, Manuel ingresó con un trauma craneoencefálico severo, parte médico que lo mantiene bajo pronóstico reservado.



El otro accidente se registró en la glorieta que está al frente del edificio Fedecafé, carrera 46 con calle 30, a las 9:50 am, centro de esta capital.



Julio Herrera Cantillo resultó herido tras ser envestido por un bus que cubría la ruta A8-3 Prado, cuando el peatón cruzaba la calle, a mitad de trayecto, se devolvió lo que dejó sin posibilidad al conductor de frenar.



"Herrera Cantillo fue trasladado en ambulancia y remitido a la Clínica Jaller, en donde permanece en Urgencias y bajo observación médica", explicó Transmetro en el comunicado.



Desde la dirección de Transmetro se hizo un llamado a la comunidad a tener cuidado al cruzar las calles, también a respetar las señales de tránsito, todas estas medidas son "con el fin de preservar su integridad física, de quienes circulan por las mismas y de quienes viajan a bordo de los buses", manifestaron.



"En ambos casos, los ciudadanos han sido atendidos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT", puntualizó el comunicado.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2