Un insólito y curioso caso se presentó en el municipio de Soledad (Atlántico), cuando un ciudadano, en el barrio La Central, recibió la factura de servicio de energía por una cifra exorbitante.



(Puede interesarle: Robo de tapas de alcantarillas: un peligro mortal para peatones en Barranquilla)



Daison Hernández, quien hace la denuncia al medio local CTV Barranquilla, asegura que el recibo de la luz le llegó por 61 millones de pesos, cuando según él solo registraba dos meses de mora.

“Fuimos a la oficina y en la oficina no nos resolvieron nada. La sorpresa que nos dio fue que el nuevo recibo llegó por 61 millones de pesos. Les mandé pruebas de que el contador estaba funcionando correctamente. ¿Por qué me atropellan de esta manera?”, dijo el Hernández.



(Además: Prohíben circulación de vehículos pesados en vías secundarias de Atlántico)



El hombre, quien tiene un negocio de alquiler de lavadoras, aseguró que el mes pasado ya le había llegado un recibo por más de 100.000 pesos cuando su factura mensual no pasa de los 40.000 pesos.



“Estuve bregando porque el recibo me llegó por 130.000 pesos y en general me llega por 38.000 o 40.000 pesos. Me dijeron que tenía que esperar un visita, consulté toda la problemática y me dijeron que en caso dado tenía que cambiar el contador“, contó.

La factura fue distribuida de manera errónea: Air-e

Al ser consultado por este caso, la compañía de energía Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, aseguró que se "trató de un error".



"A raíz del caso presentado en la facturación de un predio en el barrio La Central en el municipio de Soledad, la empresa aclaró que cuando se facturó al cliente se detectó una desviación en el proceso. Sin embargo, la factura fue distribuida de manera errónea por parte del contratista Lecta", se lee en el comunicado.



(Lea aquí: Así será la manifestación contra reformas del gobierno Petro en Barranquilla)



Añade que frente al caso, "la empresa solicitó a Lecta un informe de la situación, teniendo en cuenta que las facturas que pasan por el proceso de análisis y crítica con desviación no deben distribuirse".



La directora comercial Claudia Liliana Gómez indicó que "mensualmente se distribuyen un promedio de 1.300.000 facturas y existen situaciones puntuales como este caso que se escapan del control operacional del proceso de facturación".



Air-e afirmó que este mismo viernes se entrega la factura al cliente debidamente ajustada.