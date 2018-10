‘El Rey de Rocha’, el picó que es una ‘religión’ y escuela musical

En la Costa Caribe, si se pregunta por Rocha (Bolívar), puede sonar como un lugar desconocido para muchas personas. Sin embargo, si se pregunta por ‘El Rey de Rocha’, la mayoría sabrá que se trata del picó fundado en ese corregimiento de Arjona.

Y es que en el mundo ‘picoteril’, ‘El Rey de Rocha’ es el pionero. Fue fundado en 1986 con el nombre de ‘El Dios de Rocha’ por Ángela Arias, conocida como ‘La Niña’.

Sin embargo, con el pasar de los días, ‘La Niña’, de espíritu católico, le cambió el nombre al actual porque pensaba que con llamarlo Dios ofendería al creador de la tierra. “Dios solo hay uno”, dice.



A partir de ese momento, y con solo un par de parlantes, el picó se fue posicionando. Y si por casualidad o por obligación había que ir a Rocha, era imperdible sentarse en la cantina de ‘La Niña’ y escuchar al ‘Rey’.

Pero no solo en el corregimiento de Rocha fue creciendo el amor por el picó y por la terapia (como se llamaba a la champeta en su momento).



A medida que iba creciendo el sistema de sonido, tanto en infraestructura como en seguidores, esa afición que se denominó como ‘gusto de negros’ se comenzó a tomar los barrios de Cartagena, las veredas, los corregimientos y los municipios de las principales ciudades del Caribe.



Iba reclutando tanta gente a su andar que si hubiese aparecido en tiempos de Jesucristo, ‘el Rey de Rocha’ podría haber sido comparado con el Mesías.

Para el año 2000, el picó ya era una realidad. Había logrado conseguir esa imagen imponente tal como luce hoy.



Se convirtió en una religión. Ir cada domingo a los toques era como ir a la iglesia, pero el templo cambiaba por la Plaza de Toros de Cartagena, el sacerdote por Chawala y en vez de vino para consagrar pululaban las cervezas.



A pesar de que para muchas personas ‘el universo picoteril’ no es más que un mundo de delincuencia, para Leonardo Iriarte, propietario y relacionista público del ‘Rey de Rocha’, “el picó es un precursor de cultura”.



“’El Rey’ es el sueño que hemos construido a pesar de las críticas. Es el sustento de la familia y el sueño de todos nosotros. Desde que nos vinimos de Rocha, hemos trabajado por la cultura y por transmitirle pasión a un pueblo. Dicen que esto es un mundo de perdición, pero no es así”, argumentó



Y agrega que la organización va más allá, pues es una religión, una escuela, una familia “y sobre todo un ejemplo de lo que representa la cultura de la raza negra”, expresa.

Fue fundado en 1986 con el nombre de ‘El Dios de Rocha’ por Ángela Arias, conocida como ‘La Niña’. Foto: Oswaldo Arcia Martínez

De Rocha para el mundo

'El Rey de Rocha’ es el único picó que ha pisado tierras europeas. Así mismo, se destaca porque ha puesto de moda más de 100 éxitos musicales.



Pero sobre todo hay que resaltar que es el que más ha servido como vitrina para muchos de los artistas que han ocupado las primeras posiciones en las emisoras del país, entre ellos, Mr. Black, El Afinaíto, el Yonky, el Sayayín, Papo Man, Eddy Jay y Young F, entre muchos otros.



“Todo lo que hacemos aquí lo hacemos con amor para nuestros seguidores. Mi hermano Leo y yo, lo hemos dejado todo para conservar esta tradición. No hay una sola persona en la familia que no esté vinculada a lo que es ‘el Rey’ que ya tiene más de 32 años de historia”, comentó Noraldo Iriarte, animador y propietario y más conocido como Chawala.

Tributo a África

Del picó se puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que deben ser más buenas que malas como por ejemplo que la champeta es ese homenaje cultural que se le hace a los africanos y a sus cantos.



El nombre de ese ritmo musical se originó por la asociación que nacía en el imaginario sobre la relación de las poblaciones populares con la machetilla y se le asociaba a elementos de vulgaridad, pobreza y negritud.



Sin embargo, por los bafles de ‘El Rey de Rocha’ lo que sale es cultura, arte, es música, calle, folclor y danza. ‘El Rey’ es el ‘papá, ‘el más grande’, ‘el todo poderoso’, ‘el insuperable’, es Cartagena, pero sobre todo es el ADN africano tan basto e imponente como sus murallas.



HEINER DURÁN

Especial para EL TIEMPO

En Twitter e Instargam: @heydurant