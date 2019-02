Niria Rodríguez, la líder que ha vivido 14 años de amenazas

Niria Brito Rodríguez es tan solo uno de los 7 miembros amenazados por parte de las AGC. En la actualidad, se encuentra radicada en Riohacha, La Guajira, y desde el 2005 su vida ha sido toda una odisea por varias amenazas de estos grupos armados y contratistas de la región.

“Me siento muy preocupada por la situación de todos nuestros líderes, para mí no ha sido fácil seguir en la lucha, la primera vez que me amenazaron fue en el 2005 y debido a la gravedad de la situación, mi familia se encontraba también en peligro, pero mi función social me motiva a seguir con mi labor”, expresó Niria Rodríguez presidenta de la Federación de Acción Comunal de La Guajira.



“He sido víctima del conflicto armado, por un largo tiempo estuve viviendo en Bogotá con mi familia pero no fue fácil, teníamos que estar cambiando de residencia en poco tiempo ya que mi hija estaba en riesgo tras las amenazas realizadas en ese entonces, es una vida llena de incertidumbre y de mucho desgaste emocional”, contó Rodríguez.

A partir del 18 de febrero del 2016, Niria dejó sus tierras junto a su familia debido a una amenaza por parte de un grupo armado donde intimidaban a sus hijos.



“Para mi familia ha sido muy difícil porque hemos tenido que alejarnos de nuestros seres queridos y cada día vivir con la idea de que nos puedan amenazar, pero aun así, sé que muchas personas se encuentran en la misma situación que yo y por eso no seguiré callada”, afirmó la líder social.



El pasado 25 de enero varias personas se encontraban encima del techo de su casa rondando la zona en la que algunos vecinos han manifestado a Niria que no es la primera vez que se ve gente alrededor de su hogar.



“No solo los grupos armados me han amenazado, también he recibido amenazas por parte de contratistas y miembros de la Alcaldía porque ejerzo el derecho de que se cumplan a cabalidad los contratos y los recursos económicos para nuestra comunidad”, afirmó.



