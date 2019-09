Candente pelea entre club y sus vecinos en lujosa zona de Barranquilla

Casi siete años y medio pasaron desde la última vez que se enfrentaron, en una esquina, los propietarios y habitantes de al menos 20 edificios del exclusivo barrio Villa Country, en el norte de Barranquilla, y en la otra, los directivos de la Corporación Country Club que buscan echar a andar un proyecto de nuevo acceso a ese complejo social por la parte posterior en la calle 77, entre carreras 55 y 57B, zona reconocida históricamente por su vocación residencial.

Y aunque al igual que la vez pasada, el Country Club presentó toda su documentación en regla ante las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital, el abogado Fernando Borda Castillo, quien por segunda vez defiende los intereses de los vecinos del exclusivo barrio, consiguió que un juzgado de Barranquilla amparara la tutela con la que frenó las obras de cerramiento y retirada de, al menos, 9 árboles que se iniciaron a finales de agosto pasado.

​

El jurista apeló, con éxito, al artículo 37 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: deber comunicar las actuaciones administrativas a terceros “Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión”.

​

Pero ese logro obtenido no fue suficiente para la comunidad y por ello dio poder a Borda para que continúe con las acciones legales que existan para acabar, de una vez por todas, con las intenciones del club que cuenta con al menos dos mil socios.



Con carteles y arengas, los vecinos también optaron por realizar un plantón, en la mañana del pasado domingo, para dejar claro que ninguna de las explicaciones que les quieren presentar el club, en cuanto al proyecto, les interesan.



“No podemos revelar lo que vamos a hacer, por estrategia, pero estoy seguro de que esta situación la debe resolver es un Juez de la República”, le dijo Borda a EL TIEMPO con cierto tono de prudencia.

Así lucía la obra el día en el que se presentó la tala de los 9 árboles, detrás del Club Country de Barranquilla. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

Por su parte, el club ha insistido en presentar, en reuniones de poca asistencia, las bondades que, según la corporación social, han sido pensadas no solo para el beneficio de los socios y visitantes, sino en torno a quienes viven en el elegante barrio.



Por ejemplo, y a través de un comunicado de prensa y a la opinión pública, dijo que el acceso busca “mejorar la movilidad, las zonas verdes y la iluminación en el sector, lo que favorecerá la seguridad, sin generar incomodidades entre la comunidad y vecinos”.

​

Ante lo anterior, moradores en Villa Country como Eric Pfazlgraf, quien lleva 27 años viviendo en la zona, denunció que los intereses del club distan bastante de lo que le dice a la opinión pública.



Para Pfazlgraf, prometer que con las obras mejorará la seguridad en la zona es lo que menos le interesa a la comunidad, dado que ese es un aspecto del que muy poco se padece. Lo que sí cuestiona es la proyección de la afectación de la movilidad, teniendo en cuenta la que ya causa la ampliación de un centro comercial y la construcción de un edificio de más de 40 pisos, solo para parqueaderos.



“Se ha perdido tranquilidad, pero no podemos llegar más bajo. Generaría problemas de movilidad en un sector donde siempre hemos vivido en paz”, manifestó Pfazlgraf.

Se ha perdido tranquilidad, pero no podemos llegar más bajo. Generaría problemas de movilidad en un sector donde siempre hemos vivido en paz FACEBOOK

TWITTER

A problemas soluciones

La Corporación Country Club de Barranquilla insiste en que en la realización del proyecto se cumplieron los requisitos de ley con todos los permisos exigidos por el Distrito de Barranquilla y en que el tema de la movilidad está resuelto.



En ese sentido, el proyecto plantea que el Country Club construirá un puente sobre el arroyo de Villa Country en la calle 77 y que el acceso contará con una bahía de desaceleración y una rampa en el interior de las instalaciones con lo cual “no se generará ningún tipo de molestias en la movilidad del sector. Igualmente, dispondrá de dos carriles de acceso, ambos exclusivos para socios, uno de ellos con sistema automático de control e identificación de los vehículos, lo cual será de mayor comodidad para los socios a la vez que agilizará el flujo de entrada y evitará colas”.



Las explicaciones, incluso a preguntas que no se han hecho, aparecen consignadas en el comunicado de 9 puntos emitido por el club, y aún así, los habitantes de Villa Country no tragan en seco y promueven, a través de las redes sociales, las incomodidades por las que pasan, incluso, a pesar de que las obras están frenadas.



"Quiero compartir algo, ayer le tuve que decir a mi hija que me dejara en la esquina de la calle 78 y caminar hasta la 77 ya que era más rápido ir a pie que llegar en carro: fue imposible llegar en carro por el trancón que había”, es uno de los mensajes que pasan de un móvil a otro a través de las cadenas de mensajes.

El radio oncólogo Alberto Urueta, quien por más de 27 años ha residido en el conjunto de casas que está ubicado frente donde se quiere hacer el acceso del Country Club, dijo, con preocupación, que en caso de darse esa obra, se devaluaría su propiedad.



Sin embargo, hizo énfasis en que como defensor de la salud, no es menos grave la polución que se viene para la zona y los problemas de movilidad que ya ocasiona la zona de descargue del centro comercial y el edificio adecuado como parqueaderos. También cuestionó la tala de árboles.



“Estoy viendo con bastante sorpresa que mientras en el mundo se habla de la protección del medio ambiente el Country Club está talando árboles en un sector que es un pulmón que tenemos los que aquí residimos. Con el aumento de vehículos, la congestión por los gases contaminantes será altísima”, sostuvo Urueta.

Se ha perdido tranquilidad, pero no podemos llegar más bajo. Generaría problemas de movilidad en un sector donde siempre hemos vivido en paz FACEBOOK

TWITTER

Reemplazarán árboles

Este es el render del proyecto de nuevo acceso al Country Club de Barranquilla. Foto: Country Club de Barranquilla

El Country Club se defendió en cuanto al programa de arborización que plantea para el proyecto ya que un estudio que hizo arrojó que debían ser removidos 19 árboles, de los cuales solo fueron retirados 9. “Por tal motivo y de acuerdo con las exigencias ambientales relacionadas la Corporación Country Club de Barranquilla, hará la reposición de 5 árboles nuevos por cada especie retirada. Es decir, se sembrarán 45 árboles totalmente nuevos, los cuales estarán acompañados de un programa de paisajismo y embellecimiento del sector mediante la siembra de 1.800 plantas ornamentales de diferentes especies y 1.400 metros cuadrados de grama”, dijo la organización.

​

Las obras siguen paralizadas y los vecinos de Villa Country prometen seguir firmes ante la reactivación del mismo. Habrá que esperar cuál será la reacción del Country Club y la estrategia para echarlo a andar de nuevo, luego de un pare, pese a tener los documentos distritales en regla.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA