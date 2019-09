Una confesión y rastro de sangre, pistas en crimen de universitarios

Un operativo, que incluyó luces especiales de contraste, fue realizado en la noche del pasado martes, por Agentes del CTI de la Fiscalía, en la vivienda donde reside Arley de Jesús Riquet Baldovino, uno de los capturados por un doble homicidio que horroriza a Barranquilla.



Se trata de los asesinatos de Luis Carlos Narváez Narváez, de 38 años, y Leonel Andrés Cadena Rodríguez, de 28 años, cuyos cuerpos trataron de dejar abandonados en un arroyo de la vía que del barrio Las Flores conduce al corregimiento La Playa, el pasado domingo en horas de la mañana.

Las autoridades volvieron a revisar el inmueble, ubicado en el barrio San José, en el sur de Barranquilla, con el fin de detectar evidencia de sangre y encontrar otros elementos materiales probatorios que sirvan para terminar de confirmar las pruebas halladas en el primer allanamiento.



Esta operación contó con el apoyo del grupo Bafur de las Fuerzas Especiales del Ejército, en la vivienda se habría hallado material que indica que dentro de esa casa fue asesinada una de las víctimas, a quien se le propinaron varias heridas con arma blanca.



Arley se encuentra privado de su libertad junto a su amigo de infancia Joan Severiche Beltrán.



En la mañana de este martes ambos no aceptaron cargos ante el Juez Séptimo Penal Municipal con control de garantías y para este miércoles, en horas de la tarde, se espera la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.



Ambos fueron capturados en flagrancia por la Policía cuando pretendían abandonar los cuerpos tras haberlos transportados en el baúl de uno de los dos vehículos que conducían.

Arley de Jesús Riquet Baldovino y Joan Severiche Beltrán. Foto: Archivo particular

Fueron interceptados en la carrera 10 con calle 6, del corregimiento La Playa, donde detuvieron a Joan, que conducía el vehículo Mazda 3, pero Arley en el otro vehículo marca Hyundai siguió la huida. Otra patrulla logró detenerlo en la carrera 51B, en Villa Campestre, después de que ingresara de forma violenta a un conjunto residencial.



El informe que presentó la policía fue que una patrulla llegó al lugar donde inicialmente estaban estacionados los vehículos en la vía La Playa-Las Flores y se encontraron dos cuerpos sin signos vitales. El fiscal precisó al declarar que la primera víctima, Luis Carlos Narváez Narváez, presentaba 11 heridas con arma blanca, y Leonel Andrés Cadena Rodríguez, 7 en partes diferentes de su cuerpo.



Uno de los testimonios en contra de la pareja de acusados fue la declaración bajo juramento de la novia de Joan, Kimberly, quien narró de manera cronológica lo sucedido esa noche.



"Ellos son amigos de la infancia. Arley le propuso a Joan que le prestara el carro para un negocio pero no le dio más detalles. Se quería vengar del joven que los estafó sobre la duplicación de billetes y comentó sobre su plan de venganza. Durante la noche, un amigo de Joan, Edgardo Pacheco, y su novia Susana, junto conmigo los seguimos debido a que Joan me comentaba lo nervioso que estaba”, contó a la Fiscalía.



La principal hipótesis en la investigación contra los jovenes, dijo la Fiscalía, tiene que ver con que las víctimas habrían negociado con Arley de Jesús la garantía de un proceso químico con el cual, supuestamente, se podía "duplicar los billetes" de 50.000 pesos; es decir, falsificarlos.



Esta 'pócima' no habría sido eficaz, por lo que Arley habría tomado represalias contra quienes lo estarían engañando, señala la línea de investigación.



BARRANQUILLA