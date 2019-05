Hipótesis tras crimen de niña de 6 años en Barranquilla

Diferentes hipótesis rodean el caso del asesinato de una menor, de 6 años, cuyo cuerpo fue hallado el domingo pasado en un caño de aguas residuales en el suroccidente de Barranquilla.

Por este crimen fue capturado Gimy José Chapman Peñaloza, de 35 años de edad, y aprehendido su sobrino, de 16 años.



Chapman Peñaloza, quien presenta una anotación como indiciado por hurto, hace cuatro años, es nacido en el corregimiento de El Yucal, municipio de Calamar, Bolívar.

Según las autoridades, este hombre le habría propuesto a su sobrino, conocido como ‘Randy’, asesinar a la menor por la suma de 500.000 pesos.



Según el comandante de la Policía Metropolitana de la capital atlanticense, el general Mariano Botero Coy, hay bastantes indicios para pensar en la responsabilidad Chapman como autor intelectual.



El general afirmó que la menor fue metida en un saco para posteriormente dejarla en el caño.



Leida Ballesta Rondón, madre de la niña, había denunciado que su hija fue raptada por un desconocido el sábado pasado, cuando jugaba con una tía de 10 años en la terraza de la casa de su abuela en el barrio Sourdís, en el sur de Barranquilla.



La Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía había publicado la circular con la fotografía de la niña.



Al mediodía de este lunes, mientras la Policía convocaba a una rueda de prensa para confirmar que el capturado Gymi Chapman es el autor intelectual del crimen de la menor, una turba enfurecida quemaba la casa del sobrino de Chapman, quien corroboró la versión de las autoridades al señalar que su tío fue quien ordenó el crimen.



El ataque a la vivienda del joven propició la presencia de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), así como del Cuerpo de Bomberos.



“Quedó quemada la casa por dentro en su totalidad”, insistió el comandante de Policía, Mariano Botero, quien dijo que “ayer (domingo) en la noche se aprehendió al menor señalado de participar en el crimen de la niña. Este confesó haberle quitado la vida con un arma cortopunzante, y dijo que fue por invitación de Gimy Chapman”.



El oficial agregó que “con base en este y otros testimonios, la Fiscalía consiguió ante un juez la orden de captura” del hombre de 35 años.

Las hipótesis

Según informaron las autoridades el domingo pasado, el ataque contra la menor se habría dado por una deuda que la mamá de la niña tenía con Gimy José, la cual ascendía a unos 150.000 pesos.



No obstante, Leida Marcela Ballestas Rondón, madre de la menor, niega que la muerte de su hija en circunstancias violentas obedeciera a estas causas.



“Eso es mentira. De esa deuda, no le debíamos nada, él no tenía ningún interés en matar a mi hija. La versión del sobrino es mentira. Nosotros tenemos un año de conocer a esa gente. Nunca se nos ocurrió que él (el menor) iba a hacer eso”, dijo la mujer.



Ballestas Rondón considera que el crimen tiene que ver con una supuesta venganza de ‘Randy’ (de 16 años) por el rechazo de la familia de la víctima, pues tiempo atrás su mamá (abuela de la niña) se había negado a aceptar una relación con una hermana menor.



“Él dijo que tuvo un noviazgo con mi hermana, y mi mamá no dejaba a mi hermana tener la relación; le decía que lo dejara, por eso ella se cansó y lo dejó. Él mismo dijo que mi mamá no los dejaba que fueran novios”, comentó Leida.

Sin embargo, la familia de la menor asesinada asegura que el sobrino de Chapman Peñaloza no sería el asesino de la niña, sino que se trataría de un taxista que responde al nombre de Nelson y quien fue el conductor del vehículo en el que ‘Randy’ se movilizó para huir con el cuerpo de la menor en un saco.



Leida Ballesta asegura: “Mi hija no fue asesinada el sábado sino el domingo, eso fue Nelson, que lo hizo el domingo en la mañana, cuando trataba de eliminar todo indicio que lo vinculara con la desaparición de la niña”.



En rueda de prensa, el general Botero Coy afirmó que “a Nelson no se lo incluye en la investigación, preliminarmente, debido a las declaraciones que dio el autor material, en las que se declaró que el taxista no sabía qué transportaba en el saco”, afirmó el alto mando.



“Invito a la madre, a quien acompaño en este dolor tan grande, a que vaya a la Fiscalía si tiene otra información que sindique a Nelson y deje en libertad a Gimy”, añadió.

La mujer pidió a las autoridades investigar bien los hechos e incluso denunció que ‘Randy’ y el taxista Nelson “salían a robar”, y que la animadversión del joven con su familia era por el desacuerdo que tenía tras el rechazo a su relación con una de sus hermanas.



Gymi José Chapman Peñalosa fue presentado en la tarde del lunes por la Fiscalía ante la juez sexta penal municipal, ante la que se declaró inocente.



Chapman Peñalosa deberá responder por el delito de feminicidio agravado en circunstancias de agravación punitiva.

Presunto asesino de menor en Cauca no aceptó cargos

Luis Javier Ruiz Díaz, capturado por el presunto asesinato de una niña de 11 años en Santander de Quilichao, Cauca, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado el pasado 15 de mayo, no aceptó cargos por el delito de feminicidio agravado (homicidio con agravantes de una mujer por su condición de género) ante un juez de control de garantías.



De acuerdo con la Fiscalía, sería primo de la niña asesinada. La Fiscalía también informó que hasta ahora, la investigación arrojó que la víctima habría sido vista por última vez con el hoy imputado.

La mayoría de menores de edad asesinados tienen entre 15 y 17 años

En casi un 9 por ciento se han reducido los homicidios de los menores de edad en el país en el último año. Al comparar las cifras de Medicina Legal, entre enero y abril se pasó de 233 muertes en el 2018 a 213 en el 2019.



Los jóvenes entre los 15 y 17 años son los que más pierden la vida en circunstancias sin establecer, seguidos por los adolescentes entre los 10 y 14 años, edades en las que se han reportado en el 2019 un total de 20 homicidios. Y entre los 5 y 9 años, en cuatro meses se han registrado dos muertes violentas que no incluyen a la pequeña María José.



“El crimen de la niña, al parecer por una venganza contra su familia, puede calificarse como un hecho aislado. Aunque en el país se ven todo tipo de vejámenes contra los menores, estos móviles no son frecuentes”, dijo una fuente de la Policía.



Este año, en 153 de los asesinatos de menores se usó un arma de fuego; en 30, un elemento cortopunzante y en 14, un golpe contundente. Once de las víctimas murieron a manos de un familiar o amigo. Hay dos casos de mujeres en los que el responsable fue su pareja, hechos reportados como feminicidios.

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO - BARRANQUILLA @ColombiaET