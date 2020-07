Hinchas del Junior ayudan a habitantes de la calle en Barranquilla

Desde marzo, en el mes que inició la pandemia, integrantes de la barra Los Kuervos, del barrio Simón Bolívar, que hace parte de la hinchada del equipo de fútbol local Junior, decidieron brindar alegría a los habitantes de la calle.

Todos los viernes, un grupo de jóvenes se desplaza hacia las zonas más vulnerables de la ciudad y llevan un plato de comida a quienes más lo necesitan.



“La idea nació producto de la necesidad que estamos viviendo y de la discriminación que sufren los habitantes de la calle”, comenta uno de los integrantes de la hinchada rojiblanca, Kevin Carrillo.



Consideran que “no se necesita mucho para poder ayudar” y, entre todos unidos, extienden la mano a aquellas personas que duermen en las calles de la ciudad.



Con sus propios recursos, la organización, conformada por 50 jóvenes entre los 18 y 30 años, aporta los ingredientes, el dinero de la logística y el transporte para cumplir con la entrega de alimentos cada semana.



El día que realizan la labor social, la jornada comienza a partir de las nueve de la mañana en la casa de uno de los integrantes, en la que se reúnen Carlos Nieves, Didier Epalza, Jair Rodríguez, Anthony Vergara, Mauricio Mendoza, Hugo Vásquez, Eliécer Sierra y Alirio Iglesias. “Ellos son el corazón de la actividad”, expresa Kevin Carrillo, destacando la labor de sus compañeros. Ellos se dedican a preparar la comida y los refrigerios que luego son repartidos a unas 300 personas.



A las cinco de la tarde, en compañía de la Policía, inician su recorrido hacia el centro de la ciudad, donde entregan las ayudas alimentarias, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. “Llevamos alcohol, tapabocas, guantes y mantenemos la distancia social entre ellos”, explica Carlos Nieves, uno de los organizadores de la actividad humanitaria.

Durante la entrega de alimentos, los jóvenes mantienen el distanciamiento social. Foto: Archivo Particular

A cambio de unas sonrisas, los jóvenes preparan ‘chocolatadas’, sancochos, ‘espaguetadas’ o arroz de pollo para los indigentes y vendedores ambulantes que rodean el Paseo Bolívar, la Aduana Vieja, la Calle 17 en Simón Bolívar y el Estadio Metropolitano.



Kevin Carrillo expresa “de nuestra parte está ayudar al que menos tiene y eso les deja un mensaje a los integrantes de la organización; es una sensación satisfactoria, ellos se emocionan cuando nos ven llegar”.



Por su parte, Carlos Nieves manifiesta “nosotros les hacemos sentir que no están solos, son gente muy olvidada. Ahora que no podemos ver fútbol nos dedicamos a ayudarlos más y es una satisfacción muy enorme”.



Además, de esta jornada de ayudas, el grupo de ‘Los Kapulettos’, como se denominan los integrantes de la barra ‘Los Kuervos’ en Simón Bolívar, realizan diferentes actividades a favor de la comunidad. Programan charlas motivacionales, trabajan con la Alcaldía Distrital por el bienestar de los jóvenes y entregan donaciones a los niños en Navidad.



Con esta propuesta de barrismo social, los hinchas del Junior también quieren demostrar que pueden llevar una vida sana y no son violentos como muchas personas han catalogado a estos grupos sociales. “Es importante que no nos generalicen como vándalos, por personas que no pertenecen al grupo. No somos vándalos ni delincuentes, somos jóvenes con proyectos, metas y sueños”, señala Carrillo.



La hinchada rojiblanca extraña volver al estadio para alentar su equipo; sin embargo, ella es consciente de la situación y sabe que lo mejor es protegerse. “Nosotros extrañamos a nuestro equipo, nuestra vida gira en torno a Junior, no poder verlos es difícil y no estamos desesperados porque sabemos que la situación es difícil en Colombia, pero para poder volver a Junior tenemos que quedarnos en casa”, expresa con nostalgia Carlos Nieves.



Mientras tanto, los jóvenes continúan su incansable labor y buscan algún apoyo para entregar cientos de tapabocas que permita proteger, de alguna manera, a los habitantes de la calle durante la emergencia sanitaria.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO

Barranquilla​

En Twitter: @maiare_