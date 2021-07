Hinchas de Junior hacen plantón para pedir que Teo no se vaya

A fuerza de garganta, acompañados de bombos, platillos y trompetas, un poco más de 100 hinchas de Junior, principalmente integrantes de la barra Los Kuervos, comenzaron en el mediodía de este sábado un plantón frente a la sede administrativa de Junior.

Frente a la casa ubicada en la carrera 54 con calle 55, los seguidores rojiblancos protestan por la salida de Teófilo Gutiérrez, cuyo contrato con el equipo barranquillero terminó el pasado 30 de junio.



"No se va. No se va. Teo no se va", es el canto que no cesa.



El ídolo barranquillero, quien fue titular con Colombia en el Mundial Brasil 2014 y ganó el premio de Mejor Jugador de América, en su último semestre con Junior tuvo poca competencia, debido a una lesión crónica que afectó su pie izquierdo.



Al terminar el vínculo legal, los directivos junioristas no dieron ninguna señal concreta de mantener al jugador en el plantel.



Desde junio de 2017, cuando comenzó la tercera etapa de Teo en Junior, el conjunto de Barranquilla levantó cinco trofeos.

Hinchas de Junior protestan a las afueras de la sede administrativa por la decisión de no renovar a Teo Gutiérrez.



"Teo no se va, no se va" @LBK_Oficial pic.twitter.com/6RpDoKobMB — Soy de Junior (@soydejunior_) July 3, 2021

BARRANQUILLA

