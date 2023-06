Mónica Lopesierra Rosado, hija de Samuel Santander Lopesierra, el llamado 'Hombre Marlboro,' involucrado una supuesta financiación a la campaña del presidente Gustavo Petro, se presentó a la Procuraduría Regional en el Atlántico, a donde fue citada para ser escuchada en su versión sobre el caso, en el que también aparece salpicada.



(Además: Meseros acusados de cobros exagerados en las playas de Sabanilla)



La diligencia se cumplió este miércoles en la sede de la Procuraduría Regional, ubicada en el Centro de Barranquilla.

La mujer fue involucrada en el proceso, luego de Daysuris Vásquez reveló una grabación en la que Lopesierra habla del aporte de su padre a la campaña presidencial de Petro. “Anda enredadísimo con una plata que es para Máximo», se le escucha decir en el audio.



(También: 48 horas y se mantiene el incendio en el parque Isla de Salamanca)



La 'Kiki' Lopesierra, como la conocen en La Guajira, llegó acompañada por varios abogados.



No quiso hablar con los periodistas que la esperaron por casi una hora que duró la diligencia. La mujer solo sonrió a las cámaras y dio las gracias.



Cabe recordar que por este escándalo ya han sido escuchados el diputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, ex pareja de Daysuris Vásquez, y el actual candidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega.



(Lea: Murió Edmond J. Yunis: el científico costeño que deja un legado a favor de la humanidad)



Vásquez aseguró que Petro Burgos obtuvo, presuntamente, 600 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, además de otra suma, al parecer, proveniente del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.



El exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que también fue citado no se presentó ante la Procuraduría en Barranquilla.

En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com