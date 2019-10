Las explosivas declaraciones de Aída Merlano sobre su madre prófuga

La escena fue cinematográfica. La excongresista Aída Merlano, quien había sido condenada a 15 años de prisión por corrupción al sufragante, saltó desde el tercer piso del Centro Médico La Sabana, en el norte de Bogotá, usando una cuerda roja para burlar a los guardias del Inpec que la custodiaban y empezar su huida en una motocicleta que la esperaba tras una estrepitosa caída.

El hecho ocurrió el primero de octubre a las 3:30 de la tarde, momento desde cuándo se mantiene prófuga y todos los reflectores de las cámaras se fueron con su hija Caroline Manzanera Merlano, quien hacía solo un par de meses se cambió su nombre a Aída Merlano Manzanera y aparece en un video de seguridad segundos antes de que su madre empezara la huida.



La joven, incluso, fue capturada por la Fiscalía, organismo que pidió que fuera enviada a prisión, pero la juez 12 de control de garantías de Bogotá señaló que no había elementos de juicio para mantenerlos privados de la libertad.

Aída Merlano Manzanera, en diálogo con el programa ‘Los Informantes’, insistió en que desconoce el paradero de su madre y entregó algunas revelaciones sobre la carrera política de la excongresista; además, los momentos de dificultad que pasó desde su captura en marzo del 2019.



Según la joven Merlano, la excongresista le manifestó en múltiples ocasiones su deseo de dejar de vivir, situación que habría empeorado desde cuando fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.



“Desde que entró al Buen Pastor su vida se basó en pensar cuándo y cómo iba a acabar con su vida”, reveló la joven, quien añadió que incluso perdió la movilidad de su pulgar derecho tras cortarse con una cuchilla los brazos en intentar desangrarse en la prisión.

En esta foto se ve el parecido de Aida Merlano con su hija, Aida Merlano Manzaneda. Foto: Archivo Particular

Otra de las revelaciones que manifestó la hija de la excongresista es cómo las autoridades lograron establecer que esta mujer estaba vinculada a una red de compra de votos que la favorecía.



La caída de Merlano comenzó el 9 de marzo del 2018 cuando a la Policía en Barranquilla le llegó información de una fuente ciudadana que indicaba las actividades delictivas de compra de votos que se estaban realizando en una casa ubicada en el barrio El Golf de esa ciudad, conocida como 'la Casa Blanca'. Según las denuncias, en esa vivienda funcionaba la sede política de la campaña al Senado de Aída Merlano.

Dos días después, se realizó un allanamiento en la vivienda, que en lugar de una sede de campaña parecía una empresa, con taquillas y cajeros, según la Fiscalía. Allí se encontraron 18 computadores con listados de personas y sus respectivos números de cédula, letras de cambio, recibos de caja, y un DVR en el que se guardaban los videos de la cámara de seguridad de la vivienda.



La Policía y Fiscalía encontraron libretas con instrucciones a líderes, certificados electorales, una contadora de billetes, y una caja fuerte que tenía 261 millones de pesos. También encontraron una pistola marca Glock negra y un proveedor con ocho cartuchos, un revolver marca Llama Martial, otro revolver de cacha plástica, una escopeta y municiones.



La joven Merlano, cuestionada sobre por qué su mamá fue la única política que cayó en el escándalo de compra de votos, señaló que “alguien la puso”.

Allanamiento de la Sijín a la sede política de Aída Merlano en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Y prosiguió: “Yo te puedo decir quiénes creo, pero es que aquí no es solamente el tema político, porque ya vemos que ella tiene una relación amorosa con un hombre poderosísimo, ¿quién quita que sea una mujer de su familia?, ¿quién quita que sean los hijos?, ¿algún familiar de él?, ¿alguien a quien simplemente le desagradaba?".



Aída Merlano, en la entrevista con ‘Los Informantes’, señaló que este “hombre poderosísimo” es Julio Gerlein Echavarría, un reputado contratista de la Costa Caribe, quien precisamente está vinculado a la investigación penal por la compra de votos en favor de la ahora prófuga, además de ser sindicado de ser el cerebro de la financiación de la campaña de la excongresista.

Julio Gerlein. Foto: Cortesía Zonacero.com

Incluso, la excongresista declaró ante la Corte Suprema que la sede que tenía en Barranquilla, conocida como la 'Casa Blanca', y donde se hizo el allanamiento que llevó a ordenar su captura, se había abierto de tiempo atrás para la campaña de Roberto Gerlein, quien duró 50 años en el Congreso, hasta el 2018, y es hermano de Julio Gerlein.



Sobre Gerlein, la joven Merlano señaló que lo considera como un “papá”, pues manifestó que su madre y él sostuvieron una relación por cerca de 17 años. “Gerlein es casado. Nadie se debía enterar que era amante de un tipo lleno de pergaminos y que ella no tenía”, dijo la mujer, refiriéndose a cómo comenzó este supuesto romance.



Añadió que su madre no es corrupta y que “todo lo que nosotros tenemos me lo dio mi papá, Julio”.



Respecto a un posible contacto con su mamá, la joven señaló que no le contestaría, teniendo en cuenta que cree que está siendo interceptada o la están siguiendo, por lo que establecer una llamada con la excongresista sería abrir la puerta para entregarla.



