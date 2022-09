‘Héctor Arturo Zuleta Díaz, el difunto trovador’ es el libro que fue presentado el pasado 8 de agosto en Valledupar, justo en los 40 años de la muerte de este integrante de la dinastía Zuleta.



(Lea también: Murió en Barranquilla Fernando Dávila, hombre de los medios y publicidad)



Está a la venta en la tienda Compae Chipuco y en el Museo del Acordeon, en Valledupar, y en Mercado Libre. EL TIEMPO habló con Juan Celedón Gutiérrez, su autor.

Publicar el libro ahora, ¿una deuda de 40 años?



Si le hacemos un repaso al vallenato, encontramos que Héctor fue grande como acordeonista FACEBOOK

TWITTER

No solamente era una deuda de 40 años, era una deuda con los amigos del vallenato. Ya convertido el vallenato en el folclor nacional, era apenas justo hacerle un reconocimiento a Héctor Zuleta Díaz, por su virtuosismo y la labor desarrollada en tan pocos años de vida, (21 años) en beneficio del vallenato.



Si le hacemos un repaso al vallenato, encontramos que Héctor fue grande como acordeonista; dice Andres ‘El turco’ Gil: “es el mejor intérprete de acordeón en la historia del vallenato”; como compositor y el mejor verseador de la historia del vallenato. En el arte del verso era una fuente inagotable, tanto que algunos sostienen que superó a su padre Emiliano Zuleta y a su tío Toño Salas.

¿La grandeza de Héctor Zuleta va en paralelo con el libro por su formato grande y de lujo?



Yo hago ediciones de lujo, un producto que se pueda mostrar, tanto en su contenido como en su presentación. En el caso de Héctor me tocó hacer de arqueólogo para recomponer su historia. Había poca información y fotos casi nada. Para este tipo de investigaciones hay que andar ligero de equipaje y con la disposición de llegar al objetivo.



Se encuentra de todo, algunos tienen información y no la comparten; otros se exceden en la información, los mas cercanos dan información precisa. Tuve el privilegio de que Emiliano Zuleta Díaz me dio una entrevista para hablar de su hermano Héctor.



Hubo un amigo a quien conocí unos meses antes de partir: Lenin Bueno Suárez, el que más lo conoció porque fue quien lo llevó a los estudios de Philips para grabar con Adanies Díaz. Estuvo con él en los tres LP que alcanzó a grabar. En todo caso son informaciones que hay que contrastar porque la responsabilidad frente a la historia así lo exige.

¿Qué tiempo le llevó la investigación y si el tiempo no fue obstáculo para ello?



Facebook Twitter Linkedin

Héctor Zuleta. Foto: Tomada del libro

Él se encargó de contactar a Lalo Gnecco, el mas ferviente admirador de la obra musical de Héctor Zuleta FACEBOOK

TWITTER

Esta investigación duró algo más de dos años y me tocó archivarla por un buen tiempo... Me ayudó mucho en este proceso el aporte que hizo Bety Mendoza, la viuda del inolvidable Alfonso Cotes Ovalle (Poncho Cotes Jr): me facilitó 22 casetes en que Héctor en parranda hace de todo: toca, canta y versea. Hay allí algo inédito para el folclor y los amigos del folclor vallenato: Héctor toca y canta con Diomedes Díaz ‘ Vendo el alma’, y luego terminan verseando 16 minutos; en otras toca Héctor y canta Poncho Cotes Jr., en otras toca y canta Héctor.



En todo caso lo que llamó la atención es un casete en que Héctor versea con él mismo. Asunto de genios. Por razones de respeto y de legalidad, contacté al único hijo que tuvo Héctor, que se llama igual que su padre: Héctor Arturo Zuleta Amaya, nacido en San Diego (Cesar). Le conté. Se emocionó y me contó que había escuchado muy pocas parrandas de su padre y alcanzó a descubrir que en un casete hay una canción compuesta por su padre que es inédita.



Él se encargó de contactar a Lalo Gnecco, el mas ferviente admirador de la obra musical de Héctor Zuleta. Un día, estando yo en Valledupar, me llamó Héctor y me dijo que Lalo quería ver lo que yo tenía. Fui y de allí surgió la idea de presentar el libro en los 40 años de su fallecimiento. Había un problema: faltaba menos de un mes para la fecha convenida, pero con el apoyo del señor Gnecco se hizo posible. Y así pudimos presentar esta edición.

¿Por qué leer el libro?



Sabemos de los cantos de Fabio y Mario Zuleta Díaz, pero poco, casi nada, saben de Héctor las generaciones de jóvenes FACEBOOK

TWITTER

Juan Gossaín dice ‘que nada se parece más al Caribe que el vallenato’. Cuando uno se involucra en la historia de este folclor se encuentra con historias verdaderamente fascinantes: Alfonso Cotes Queruz, el de las parrandas interminables, a quien el vallenato le debe tanto; Alfonso Murgas, el gran preceptor... Rafael Escalona, Chico Daza, Toño Salas, Leandro Díaz, Beltrán Orozco, Emiliano Zuleta Baquero.



Dejé a Emiliano de último para tomarlo como referente de esta gran aventura musical. Basta con decir que es el autor de la canción vallenata más conocida en el mundo: ‘La gota fría’. Sabemos que de su matrimonio con Pureza del Carmen Díaz Daza nacieron los más importantes exponentes del vallenato: los hermanos Zuleta Díaz: Poncho y Emilianito.



Sabemos de los cantos de Fabio y Mario Zuleta Díaz, pero poco, casi nada, saben de Héctor las generaciones de jóvenes. Entrar en el mundo musical de Héctor Zuleta es como transitar por el camino de Euterpe, la musa de la música. Le sacaba notas al piano sin haber tenido clases de piano, aprendió solo a tocar la caja, la guacharaca y el acordeón. A los 15 años compuso un canto robusto, un tema musical que quedó para la historia: ‘Homenaje a la vieja Sara’.



Hay registrados en Sayco de 51 temas musicales compuestos por Héctor Zuleta, muchas de ellos son éxitos: ‘Me deja el avión’, ‘Vendo el alma’, ‘Penas de un soldado’, ‘Flor de mayo’, ‘A mano dura’. La historia musical de Hector Zuleta Díaz merece estar en el imaginario colectivo de Colombia, de los que admiran el verdadero folclor vallenato.

Compositor, acordeonero, verseador, ¿cuál de esas tres facetas lo hacia mejor Héctor Zuleta para usted?



En las tres facetas, Héctor fue un gigante, pero en lo que más sobresalía era como acordeonista y verseador. Como compositor fue grande y por su condicion humana muchas de sus canciones aparecen a nombre de otros autores. Es que Héctor era un ser humano especial y sabia compartir. Dice Jesualdo Bolaños, quien fuera su compañero de parrandas por mucho tiempo: “nunca lo vi equivocar un pito en el acordeón mientras lo ejecutaba.



Alguna vez le pregunté: bueno, Héctor y tu porque nunca te equivocas con un pito?. Y me dijo: ‘y porque me voy a equivocar si ellos están ahí’ ". Es posible que se sentía mejor verseando, dominaba al contendor, lo llevaba, lo respetaba, jamás utilizó palabras fuertes mientras enfrentaba a sus contendores.



Por eso Carmen Díaz decía: “mi hijo se fue con los labios virgenes”. Rosendo Romero, ese grande compositor de vallenatos y quien fuera su vecino y amigo dice: “era el mejor de los Zuleta en las tres facetas que los has investigado”. Me dijo Lenin Bueno Suárez que una vez le propuso grabar un LP en que tocara y cantara él todos los temas. No le alcanzó el tiempo.

¿El calificativo de juglar es aceptable en tan poco tiempo de su carrera?



Es cierto, los juglares tenían connotaciones especiales, en aquella época viajaban en mulas o burros a las fiestas patronales de los pueblos vecinos y claro, con el paso de los años acreditaban el título de juglar. Héctor es la excepción del folclor vallenato.



Desde muy joven se volaba del Colegio Santo Tomás, de Villanueva, donde era interno, y llegaba a casa de Manuel Quinto, quien le prestaba su acordeón y salía a buscar con quien versear. Siempre ganaba, decía Manuel. Es que era una especie de Emiliano Zuleta Baquero, Toño Salas, juntos y agreguele a sus hermanos Poncho y Emilianito.



(Además: El impactante accidente de chiva que se volcó con 30 pasajeros en Atlántico)

¿Qué valor extra tiene el contenido exclusivo que viene en código al final del libro?



En la contraportada interior se encuentra un QR. Alli puedes escuchar seis temas musicales de parranda, donde Héctor hace una interpretación magistral y versea con Diomedes Díaz. Todos son temas de parrandas que estaban allí guardados esperando que yo llegara para darlos a conocer. Y como dije, con el apoyo de Lalo Gnecco lo hicimos posible.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Si por Cartagena llueve, en Bolívar no escampa: así quedó vía tras las lluvias

- Expectativa en regiones golpeadas por violencia ante propuesta de 'paz total'

- Ramiro Colmenares: lo que se sabe de muerte del célebre acordeonero en Paraguay