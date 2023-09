El candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Hassan Fares, protagonizó un enfrentamiento con uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, en plena vía pública de la ciudad.



En una serie de videos que fueron difundidos este lunes en las redes sociales, se logra observar el momento en que la autoridad lo requirió en un puesto de control ubicado en la Cordialidad, en la localidad Suroccidente.

Las unidades le solicitaron los documentos, pero el aspirante a la administración distrital se negó, insultó a los uniformados de la institución y se quejó de una “persecución” en su contra.



“¿Por qué tienen que pararme a cada rato? Hágame el favor y llame al coronel. No te voy a dar nada, porque ustedes me están parando a cada rato (…) La tercera vez que me paran. Eso es lo que voy a hacer primero: podrirlos en la cárcel”, dijo Fares, alterado.



El candidato a la Alcaldía de Barranquilla agregó: “Ustedes son… Ustedes son… Mejor dicho. No te voy a dar nada. ¿Tú me vas a mandar a la UPJ? Ni tú, ni tu jefe, ni nadie me van a mandar, huevón”.



Tras estas palabras, uno de los uniformados le pidió respeto y le explicó que le solicitaban los documentos “como cualquier otro ciudadano”.

Policía verifica el suceso

Unas horas después de lo ocurrido, Hassan Fares publicó en sus redes sociales una versión de lo ocurrido e indicó lo que haría con la Policía de Tránsito en caso de ser elegido alcalde de Barranquilla.



“Tendrán un alcalde exigente para que el Tránsito cumpla con sus funciones y no violar el debido proceso. Vamos a acabar con la exigencia que piden los dueños de patios... Vamos a pudrir al dueño de los patios”, aseguró Fares.



La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra verificando el hecho para emitir un pronunciamiento oficial al respecto.

