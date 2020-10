Halloween, la fiesta que asusta en Soledad y Barranquilla

Las actividades tradicionales de Halloween, tales como el intercambio de dulces y el uso de máscaras de disfraces y las fiestas, en medio de la furiosa pandemia de covid-19, pueden tener un alto riesgo de propagar el virus.



Por eso, las autoridades en esta zona del país ya comienzan a inquietarse a medida que se acerca la fecha.



Es el caso del alcalde de Soledad (Atlántico), Rodolfo Ucrós, quien dictó para el fin de semana las medidas de toque de queda y ley seca, ante el riesgo de promover espacios y celebraciones que puedan generar aglomeraciones y con ello potenciar la transmisibilidad del virus Covid-19 en el ente territorial.



En el Decreto que rige los días 30, 31 de octubre y primero de noviembre, desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, se prohíbe transitoriamente la libre circulación de vehículos, y ciudadanos, adicionalmente se restringe el consumo, expendio y venta de bebidas alcohólicas en espacios abiertos y establecimientos de comercio en el municipio.



“Lo más importante es proteger a nuestros habitantes y garantizar que durante estos días en los cuales se celebra la fiesta de Halloween, no se promuevan actividades sociales con aglomeraciones que disparen el contagio en nuestro municipio y que la fiesta de los niños se realice en los hogares y no, como tradicionalmente se conmemora, en las calles y pidiendo dulces.”, expresó Ucrós.

Rodolfo Ucrós, alcalde de Soledad. Foto: Prensa Alcaldía de Soledad

El mandatario les recordó a los padres de familia y cuidadores de niños que los menores corren riesgos al estar en aglomeraciones, en el intercambio de objetos que pueden tener el virus en su superficie (bolsas, dulces, disfraces, máscaras, maquillajes), que además generan un gran riesgo para los adultos mayores.



“No queremos que nuestros niños y niñas corran riesgos innecesarios y por eso el llamado a padres de familia y cuidadores de niños”, dijo Ucrós.

El mandatario acogió la circular expedida por el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la que se recomienda evitar los tradicionales recorridos barriales.



“Se puede realizar la fiesta de Halloween en casa y sin invitados”, dijo Ucrós, en cuyo municipio, del área metropolitana de Barranquilla, se han presentado durante la pandemia 14.713 casos positivos de covid-19 que han cobrado la vida a 751 personas.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que en esta capital no se permiten aglomeraciones, fiestas ni eventos sociales o familiares. “El aforo reducido rige para eventos con protocolos definidos”, afirmó Pumarejo.



En varias ciudades del departamento del Atlántico también estudia decretar el toque de queda y la ley seca como medidas de control social, para evitar que esta celebración no se convierta en la causa que provoque un rebrote del coronavirus.

La orden del Ministerio

Cabe recordar que el Ministro de Salud y Protección Social reiteró que las alcaldías y gobernaciones deben realizar campañas masivas y claras para que la gente adopte un comportamiento adecuado, desde el punto de vista de la prevención del covid-19 en el marco de la celebración como evitar reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, sitios públicos o centros comerciales y los tradicionales recorridos barriales. Los mandatarios deben, además, promover celebraciones en el hogar sin invitados.



“El esparcimiento que se da en Halloween es fundamental para la salud mental de los niños y por tanto es muy importante. Pero un Halloween diferente, como el que tenemos en este entorno de pandemia, no necesariamente es un Halloween menos feliz. Tenemos que adaptarnos y aprovechar para trabajar en nuestras familias las medidas que recomendamos”, puntualizó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.

