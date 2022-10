Las actividades que se planean desarrollar este lunes por la celebración del día de los niños en Barranquilla implicarán cierres y controles de algunas vías en esta capital.



(Además: Atracadores se llevaron 450 millones de pesos de un carro de valores)



Según la Secretaria de Movilidad se han programado cierres temporales en varios puntos.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️ Por las actividades desarrolladas en la celebración del Día de los Niños en #Barranquilla, se programaron cierres temporales en varios puntos de la ciudad para hoy lunes 31 de octubre de 2022 👇.https://t.co/azuv8F8JxX — Secretaría de Tránsito de Barranquilla (@TransitoBaq) October 31, 2022

Para el manejo de tránsito vehicular de esta actividad, se tendrá apoyo de la Policía de Tránsito y Orientadores de vías.



(Lea: Inicia recuperación de sedes de colegios que son patrimonio arquitectónico)



"Para el manejo del tránsito peatonal, la Policía de tránsito brindará apoyo en la orientación de los peatones, mientras transcurre el evento", señala un comunicado de prensa de la entidad.



Sandra Milena Herrera Jiménez, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, pidió a las personas estar atentos a las redes sociales para estar informados a los diferentes cierres operativos que se realizarán con base en el desarrollo de la jornada.



(No deje de leer: Las alertas que deja la balacera en Puerto Colombia)



“Si van a cruzar la vía, por favor que sea por los lugares seguros y siempre agarrando de la mano a sus hijos. A los conductores les pedimos no exceder los límites de velocidad y algo fundamental, estar atentos a los cientos de niños que estarán caminando por los barrios de nuestra Barranquilla”, indicó.

BARRANQUILLA