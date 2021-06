Las misteriosas muertes de 2 parejas en un mismo motel de Barranquilla

Un grupo especial de la Policía Metropolitana de Barraquilla se encuentra en estos momentos al frente de la investigación que busca esclarecer la muerte de una pareja en el interior de un motel del centro de esta capital.



La situación se torna preocupante y ha despertado todo tipo de hipótesis y comentarios entre los barranquilleros, ya que hace menos de un mes sucedió un caso similar en el mismo motel.



El caso se registró este martes en el establecimiento Daykiry Taberna y Motel, localizado en la calle 42 con carrera 44 - 47, en la zona del centro.



Allí fueron encontrados los cuerpos sin vida de Richard John Benítez Camacho, de 35 años de edad, y una mujer de unos 25 años, en una de las habitaciones.



De acuerdo con la versión entregada por los trabajadores del lugar, quienes encontraron los cuerpos sin vida, la pareja llegó sobre las 8 p. m. del lunes en una camioneta e ingresó con el vehículo directo a una de las cabañas.



A los empleados del motel les llamó la atención que la pareja no contestaba el teléfono de la habitación. Sobre la media noche decidieron acercarse al cuarto.



La sorpresa fue que al abrir la puerta encontraron al hombre sin vida en las escalera y a la mujer dentro de la camioneta.



La Policía llegó al lugar e inició la investigación. Trascendió que los cuerpos no tenían signos de violencia.



Este es el segundo caso en que una pareja muere en similares causas en este establecimiento. El pasado 25 de mayo fueron encontrados muertos un hombre y una mujer en el interior de un carro, quienes al parecer habían inhalado monóxido de carbono.

