Habla joven que fue señalado en una foto de atraco a vigilante herido

Josimar Rueda Chávez, el joven mototaxista que fue señalado de intentar robar el reloj a un guardia moribundo, apareció este miércoles contando su versión de lo que realmente ocurrió el pasado domingo, cuando se vio involucrado en el sonado caso.



En su perfil de Facebook, Josimar cuenta que no tuvo la oportunidad de hablar por miedo a que lo metieran preso o le hicieran un daño, puesto que la noticia se regó como pólvora en Barranquilla.

"Fui gravemente acusado y amenazado”, dice el joven que trabaja como mototaxista y que asegura tener dos días de no salir de su casa por miedo a que le hagan un daño. “



"Toda la sociedad me señaló y me acusó de ladrón”, agrega.



En su versión, Josimar cuenta que al llegar al sitio donde estaba tirado el vigilante Javier Julio Peña, quien había recibido cuatro tiros y era asistido por un patrullero John Barraza, quiso colaborar tomándole el pulso, para lo que pidió la autorización del policía. Hizo un curso de primeros auxilios en el Ejército cuando prestó su servicio militar, lo que le permite tener conocimientos básicos para atención a heridos.

Josimar Rueda dice que cuando le estaba corriendo el reloj de la muñeca al herido, alguno de los presentes tomó la foto que dio la vuelta en redes sociales y lo metió en el lío.

Foto tomada por la comunidad en el momento que fue herido el vigilante Javier Julio Peña y era atendido por un patrullero.

El joven mototaxista sostiene que lo hizo de corazón sin esperar nada a cambio. “Como ciudadano es mi deber ayudar a las demás personas”, pero cuenta que sufrió un daño sicológico por todas las denuncias que recibió.



En tanto, el patrullero Barraza manifestó el miércoles que "en ningún momento lo intentaron robar", refiriéndose al vigilante que estaba tendido en el piso de una sede de Supergiros en Barranquilla tras ser baleado.



"Ese joven fue uno de los primeros en llegar y en lugar de quedarse mirando se acercó para ayudarme a salvarle la vida al vigilante; este llamado de atención es para los medios de comunicación para que no tomen la información a la ligera ni repliquen las noticias sin corroborar si son ciertas”, aseguró Barraza, en declaraciones al portal La Otra Verdad de Barranquilla.

Los hechos ocurrieron el domingo 12 de mayo, el Día de la Madre, cuando Javier Julio Peña salió de la casa donde residía con su mamá, ubicada en la Urbanización El Río (Soledad), para trabajar.



Al vigilante le tocaba acompañar a funcionarios de Supergiros a hacer el recaudo del dinero del día. Al llegar a uno de los puntos de la entidad de apuestas, ubicada en el barrio Montes, en Barranquilla, dos sujetos en una moto lo atacaron.



Pese a la ayuda que recibió Peña por parte del patrullero Barraza y el mototaxista, al

Hospital General de Barranquilla, a donde fue trasladado de urgencias, llegó sin signos vitales,



“Gracias a Dios hoy puedo hablar y decir que volvería ayudar a quien lo necesita sin recibir nada a cambio”, puntualiza agradeciendo antes a su familia que confió en él.



Josimar, además, pide a las personas que compartan su mensaje, pues siente que muchos lo acusaron de algo que nunca ocurrió y su buen nombre quedó empañado.



BARRANQUILLA